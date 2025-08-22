Elektriske containerkraner løftede effektiviteten

Fredag 22. august 2025 kl: 11:23

Maj-rekorden i Kalundborg lyder på 18,6 containerløft i timen (container moves per hour, CMPH) og placerer Kalundborg helt i front.









Hos Kalundborg Havn fremhæver man, at rekorden er et resultat af et tæt og effektivt samarbejde mellem Kalundborg Havn og APM Terminals Kalundborg, som i fællesskab sikrer en høj driftsstandard, effektiv skibsekspedition og stabile rammer for den voksende containertrafik gennem terminalen, så gods kan komme hurtigt, effektivt og sikkert fra skib til kaj og fra kaj til kunde.









Rekorden falder sammen med en anden milepæl - elektrificeringen af terminalens to mobile containerkraner, Gottwald 100 og Gottwald 150. De kører nu udelukkende på strøm i stedet for diesel. Elektrificeringen er en del af Green Zealand Gateway - et fælles projekt mellem Kalundborg Havn og APM Terminals - der skal sikre, at Kalundborg bliver hjemsted for en af verdens første CO2-neutrale containerterminaler.









Ledelsen i Kalundborg Havn peger på, at den høje effektivitet, kombineret med grøn drift, viser potentialet i det langsigtede samarbejde og styrker Kalundborgs position som en moderne og konkurrencedygtig havn med international rækkevidde.

