Nordjylland har fået direkte flyforbindelse til Grønland

Torsdag 12. juni 2025 kl: 11:15

Af: Redaktionen

Den nye direkte forbindelse til Nuuk giver rejsende en enklere adgang til Grønlands hovedstad. Ruten åbner også for et styrket samarbejde og handel mellem Nordjylland og Grønland.









- Vi er utrolig stolte over at kunne åbne denne nye rute i samarbejde med Air Greenland og Ruby Rejser. Det har længe været et ønske at forbinde Nordjylland direkte med Grønland, og vi ser et stort potentiale i både fritids- og erhvervstrafikken, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen og peger på, at ruten skaber nye muligheder for luftfragt og styrker forbindelserne til Nordatlanten, hvilket kan være til gavn for både turisme, erhvervsliv og handelsaktiviteter.





Med den direkte rute fra Aalborg til Nuuk bringes Nordatlantens største naturoplevelser tættere på nordjyderne, samtidig med at den letter cargo-transporten mellem Grønland og Nordjylland – et vigtigt skridt for at understøtte vækst og udvikling i hele regionen.









Ruteåbningen blev markeret torsdag morgen med en ceremoni i Aalborg Lufthavn, hvor der på den tidlige morgenafgang var croissanter, juice og kaffe til de forventningsfulde rejsende, pyntet gate i grønlandske farver og klipning af den røde snor.





