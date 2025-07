Grøn omstilling kræver stabile rammer og handling bag ambitionerne

ESBJERG-REDERI TIL EU-AMBASSADØRER:

Fredag 18. juli 2025 kl: 11:28

Af: Redaktionen

- Et af Danmarks vigtigste bidrag er at vise, at det grønne samfund kan gå hånd i hånd med konkurrenceevne og arbejdspladser, sagde Danmarks EU-ambassadør, Søren Jacobsen, og fortsatte:









- Der er så mange gode muligheder for at lave grønne investeringer, der kan betale sig, og det skal vi være med til at vise frem. Eksempler fra det virkelige liv virker.









Den virkelighed kunne EU-diplomaterne blandt andet studere på nært hold hos Esvagt, som blev stiftet som et rederi til olie- og gassektoren, og som siden 2010 sideløbende med en omfattende olie- og gasforretning har opbygget en af Europas største flåder af Service Operation Vessel - SOV-skibe - til havvindindustrien.









- Offshore vind er en af de vigtigste drivkræfter i den grønne omstilling allerede og har fortsat et stort potentiale sagde Esvagt's administrerende direktør, Kristian Ole Jakobsen, og tilføjede:









- Offshore vind er en kapitaltung industri med komplekse, langsigtede operationer til havs, som kræver en stærk, maritim forsyningskæde, som samarbejder og forpligter sig gensidigt på den lange bane.









Esvagt's SOV’ere udgør kernen i rederiets offshore wind segment og er essentielle for at holde havvindparkerne kørende.









- De udgør betydelige investeringer bygget på 10 eller 15-årige kontrakter. Derfor er det vigtigt, at der er stabile rammevilkår, og at de grønne ambitioner fortsat bakkes op af politisk handling, påpegede Kristian Ole Jakobsen.









Lidt om Svagt:

Esvagt, der har base i Esbjerg, har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både offshore vindindustrien samt olie & gas-industrien

Rederiet servicerer havvindmølleparker med en flåde af Service Operations Vessels (SOV). Svagt var det første rederi, som introducerede konceptet i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med eksempelvis kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats

Esvagt fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie- og gasindustrien - eksempelvis stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Esvagt's flåde består af over 40 offshore skibe, og rederiet har cirka 1.100 medarbejdere offshore og onshore

