Kunstig intelligens skal hjælpe med øget genanvendelse af plast og mindre CO2-aftryk

Mandag 14. juli 2025 kl: 06:00

Af: Redaktionen

For at øge sorteringen og genanvendelsen ønsker Compsoil at automatisere den manuelle proces, hvor en kranfører med en kran og klo sorterer de forskellige typer plast. Virksomheden vil gøre arbejdet lettere og mere præcist ved at udskifte kran og klo med et automatiseret sorteringsanlæg.









- Det er meget løntungt at sidde og sortere samtidig med, at et menneskeøje ikke er så præcist, som det udstyr, som kan sættes op elektronisk, siger direktør i Compsoil Michael Laursen.









Målet med projektet er at genanvende mere end dobbelt så meget plast.









- Vi taler om op mod 10.000 ton plastik, hvor vi nu i dag kun genbruger 3.000-4.000 ton. Ved udsorteringen af det, vil det være muligt at komme op og spare over 20.000 ton CO2 om året, siger han videre.









I dag findes der automatiserede sorteringsanlæg hos nogle af de store genanvendelsesvirksomheder. Udfordringen hos Compsoil og andre mindre genanvendelsesvirksomheder er at lave et anlæg i mindre skala, som ikke koster det hvide ud af øjnene.









Den digitale hub AddSmart, som drives af Erhvervshus Nordjylland, hjalp Compsoil med at finde den rette teknologipartner - og det førte til et samarbejde med produktionsklyngen Made, der er en af partnerne i AddSmart. Made er en non-profit forening bestående af virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner samt GTS-institutter, der omfatter Alexandra Instituttet A/S, Bioneer A/S, Dansk Fundamental Metrologi A/S, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DHI – Institut for Vand og Miljø, Force Technology og Teknologisk Institut.









Hos Made fik Compsoil testet en løsning med brug af kunstig intelligens og et hyperspektralt kamera, som med infrarøde bølgelængder kan identificere plast og forskellige plasttyper i en affaldsstrøm.









- Det bliver mere og mere rentabelt at bruge den slags teknologi i sorteringssammenhæng. Teknologien eksisterer allerede, men det er virkelig dyrt, og normalt bruges teknologien i større anlæg, siger seniorspecialist François Picard fra Teknologisk Institut, som også testede forskellige gribere til at opsamle plasten.









Testen levede op til Compsoils håb om at kunne udsortere dobbelt så meget plast.









- Vi vurderer, at potentialet er endnu større, fordi anlægget rummer funktioner, der kan udnyttes yderligere. Det vil sige, at mange af de plastikker, som vi anser for at være affaldsfraktioner nu, vil kunne udnyttes, siger Michael Laursen hos Compsoil.









Samtidig viste det sig, at den udsorterede plasttype var renere - der var færre fejl med iblanding af andre plasttyper - end når Compsoil manuelt sorterer i dag.









Derved er det ikke bare en fordobling af genanvendt plast og store CO2-besparelser, men også en renere plast, som kan anvendes til flere ting i den anden ende af et anlæg med AI og hyperspektralt kamera.









Toldsatser og et presset marked

Der er dog en udfordring - usikre tider med pludselige toldsatser betyder, at markedet skal stabilisere sig, inden Compsoil vil kaste sig ind i en større investering.









- Det er ikke et spørgsmål, om vi vil investere, det er et spørgsmål om, hvornår. Skærpede lokalregler, myndighedsbestemmelser og så videre gør, at vi på den ene eller anden måde skal igennem det her. Vi skal udnytte de ressourcer, der allerede er her nu, siger Michael Laursen videre.









Om Compsoil:

Compsoil er en virksomhed beliggende i Hobro med omkring 10 medarbejdere

Virksomheden arbejder med udsortering og nyttiggørelse af forskellige typer af affald. Det gælder blandt plast, hvor virksomheden omdanner plastaffald til plastpellets, som kan bruges i industrien i nye plastprodukter









Om AddSmart:

AddSmart er en digital innovationshub (EDIH), der hjælper små og mellemstore virksomheder med at accelerere deres digitale transformation. MADE er en af partnerne i AddSmart

Fokus er på at understøtte virksomheder i at udvikle og implementere digitale løsninger via adgang til teknisk ekspertise, testfaciliteter og et bredt økosystem af samarbejdspartnere. Ydelser omfatter blandt andet rådgivning om digitalisering, udvikling af prototyper og hjælp til at finde finansiering





Interesserede kan læse mere om Made.dk





Interesserede kan læse mere om GTS-institutterne









