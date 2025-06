Turen fra parkér og rejs-anlæg til centrum bliver gratis

Mandag 23. juni 2025 kl: 13:52

Af: Redaktionen

Aarhus Kommune og Midttrafik ønsker med pilotforsøget at afprøve, om gratis rejse med letbane fra Parkér og Rejs anlægget ved Klokhøjen kan motivere flere bilister til at lade bilen stå og fortsætte rejsen med kollektiv trafik. Formålet er at begrænse trængsel og biltrafik i midtbyen.









- Jeg glæder mig til, at vi gør den kollektive transport til et endnu bedre tilbud, særligt for dem, der bor i oplandet. Inden længe vil de mange, der bor nord for Aarhus kunne tage hjemmefra i bilen, parkere den på halvvejen og komme gratis videre uden at skulle sidde i myldretrafikken ind til byen, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Nicolaj Bang (K).









- Jeg tror på, at det er den slags initiativer, der skal til, for at flere aarhusianere hopper over i den kollektive trafik. At de får alternativer, der sparer dem penge og dyrebar tid i en travl hverdag, siger han videre.









Parkér og Rejs anlægget ligger syd for Lisbjerg og lige ved Djursland motorvejen i den nordlige del af Aarhus. Anlægget har plads til 100 biler og 50 cykler. Fra parkeringspladsen er der kort afstand til Letbanens standsningssted Klokhøjen, så det er enkelt at komme videre med kollektive transportmuligheder.









Under pilotforsøget vil det være muligt at hente en gratis billet i app'en Rejsebillet, når man står ved Klokhøjen. Billetten giver gratis rejse frem og tilbage med Letbanen og mulighed for omstigning til en bybus, hvis Letbanen ikke kører helt til døren.









Pilotforsøget har forventet at starte i efteråret og løb til udgangen af 2026.

