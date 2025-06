El-lastbiler kan fra næste år lade op på centralhavnen Aalborg

Tirsdag 24. juni 2025 kl: 13:01

Af: Redaktionen

Ladestationen i Aalborg bliver en del af Norlys’ landsdækkende udbygning af ladeinfrastruktur til ellastbiler, der blandt også kommer til at tælle de ladestationer, selskabet etablerer ved Randers, Herning, Vejle og Padborg i samarbejde med Vejdirektoratet. Læs mere i vedlagte eller se nedenfor.





Norlys har lejet et areal på Rørdalsvej af Port of Aalborg, hvor den nye Ladestionen blive etableret. Her vil den være med til at styrke den grønne omstilling i både transportsektoren og havnens erhvervsliv.









- Vi bygger forud for efterspørgslen, fordi vi vil være med til at drive den grønne omstilling. Med ladestationen i Aalborg kommer vi tættere på virksomhederne. Det gælder både dem, der allerede er i gang med eldrift, og dem der står foran et teknologiskifte, siger Ellen Trolle, der er direktør for Norlys’ ladeforretning.









- Vi tror på, at tilgængelig infrastruktur kan fjerne mange af de barrierer, som vognmænd oplever i dag. Derfor arbejder vi med hele økosystemet: Vi etablerer offentlige ladestationer, men hjælper også virksomheder og vognmænd med ladestandere på egne lokationer, siger hun videre.









I dag kører omkring 900 af Danmarks godt 43.000 lastbiler på el, men andelen af ellastbiler i nysalget vokser blandt andet som følge af statslige tilskudsordninger og skærpede klimakrav.









Hos Port of Aalborg ser man den nye ladestation som et vigtigt skridt i ambitionen om at støtte havnens virksomheder i den grønne omstilling.









- Flere virksomheder på og omkring havnen har allerede etableret egne ladeløsninger, men det er afgørende, at der også findes offentligt tilgængelige muligheder på ruten. Det er både til glæde for virksomhederne i vores erhvervspark og det nordjyske erhvervsliv generelt. Derfor er vi meget glade for, at Norlys har valgt at etablere ladestandere til el-lastbiler hos os, siger Jeppe Faber, der er Senior Commercial Manager hos Port of Aalborg.









Udover aftalen om ladestationen har Norlys og Port of Aalborg også aftalt, at Norlys overtager driften af Port of Aalborg's offentlige ladestandere til personbiler på Østhavnen. Dermed er de i alt 20 ladeudtag en del af Norlys’ ladenetværk og kan anvendes via app, brik eller firmaaftaler.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.