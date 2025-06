Lastbiler fra Holland med brændselsceller fra japansk koncern skal distribuere bildele i Europa

Tirsdag 24. juni 2025 kl: 13:58

Af: Redaktionen

Toyotas europæiske hovedkontor, Toyota Motor Europe, og den hollandske industri- og produktionsvirksomhed, VDL Groep, samarbejder om at integrere Toyota's brintteknologi i lastbiler. For knap to år siden introducerede parterne den første brintlastbil, der er blevet brugt som kørende testplatform. I dag er Toyota såklar til at introducere yderligere fire nye brintlastbiler, der skal køre på koncernens logistikruter mellem Diest i Belgien, Lille i Frankrig, Köln i Tyskland og Rotterdam og Weesp i Holland.





Introduktionen af de fire brintlastbiler foregår i tæt samspil med logistikselskaberne Vos Transport Group, Ceva Logistics, Groupe CAT og Yusen Logistics og skal sikre, at distributionen sker uden udledning af emissioner fra udstødningen. Toyota vil løbende evaluere brintlastbilernes præstationer i den daglige drift, hvor de skal transportere reservedele og tilbehørsdele for Toyota Parts Centre Europe.





Nul emissioner fra udstødningen

En 40-tons brintdrevet lastbil leverer tilsvarende ydelse som en traditionel dieseldrevet lastbil på lignende ruter, men uden nogen udledning af emissioner fra udstødningsrøret, da de brintelektriske lastbiler drives af en elmotor, der under kørslen får strøm genereret af brinten fra brinttankene i kombination med ilt fra atmosfæren.





En enkelt optankning giver op til 400 kilometers rækkevidde. Derudover reducerer den vibrationsfrie og støjsvage el-motor eventuelle gener for omgivelserne, når lastbilen kører forbi, ligesom chaufførerne oplever en markant øget komfort bag rattet.









- Det her initiativ understøtter Toyotas mål om at skabe en CO2-neutral logistik inden 2040. Men det har også til formål at bidrage til at fremme brintøkonomien. Brintlastbiler kan øge efterspørgslen af brint, hvilket er en af de vigtigste bidragsydere sammen med implementeringen af EU's forordning om alternative brændstoffer (AFIR), siger Thiebault Paquet, der er vicedirektør for Toyotas forsknings- og udviklingsafdeling i Europa.





Han ser frem til sammen med logikstikpartnerne at hente værdifuld erfaring fra den daglige drift af Toyota's første brintdrevne flåde af tunge køretøjer og løbende at forbedre både køretøjer og driftsprocesser.









