Fjern EU-krav om energi- og klimasyn

VOGNMANDSORGANISATION TIL ERHVERVSMINISTEREN:

Tirsdag 24. juni 2025 kl: 13:30

Af: Redaktionen

Når Danmark 1. juli overtager formandskabet for EU, vil det være en prioritet for erhvervsminister Morten Bødskov (S) at arbejde for en forenkling af regler for erhvervslivet. Det har Morten Bødskov meldt ud forud for det danske formandsskab for EU.









Udmeldingen bliver modtaget postivt hos DTL, der benytter lejligheden til at opfordre erhvervsministeren til at blandt andet at fjerne af kravene om energi- og klimasyn hos vognmændene.









- Vi vil gerne hos DTL pege på de kvælende regler i EU’s direktiv om energieffektivisering, der nu også omfatter små og mellemstore vognmandsvirksomheder, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.









Reglerne, som DTL's direktør henviser til, forpligter såkaldt ”energiintensive” virksomheder til at foretage et energi- og klimasyn hvert fjerde år. Det betyder, at selv mindre vognmandsvirksomheder med 10-15 lastbiler med et årligt brændstofforbrug på ca. 280.000 liter diesel er omfattet af et lovpligtigt energi- og klimasyn. Senest fredag 1. august i år skal vognmændene ifølge reglerne have foretaget et energisyn, og senest lørdag 1. august næste år et klimasyn. Erik Østergaard mener, at det er spild af vognmændenes tid og penge - og ikke mindst offentlig administration.









- Det giver ingen værdi og indebærer overflødigt administrativt arbejde og ærgerlig betaling af dyre konsulenter. Vognmændene optimerer så meget de kan, og der er absolut ingen, der sviner med dieselen, siger Erik Østergaard og fortsætter:









- Slet ikke i disse tider med ekstra dieselafgift og ny vejafgift, der begge blev indført ved årsskiftet. Og når nu regeringen selv har lanceret en spareplan, hvor statsadministrationen skal spare 5,5 milliarder kroner, vil det være passende at se på, om ikke regler som disse bør nedtones til gavn for den offentlige økonomi.









Erik Østergaard oplyser, at interesseorganisationen for nordiske vognmænd i Norge, Sverige, Finland og Danmark, NLA og DTL har fulgt udviklingen af reglerne tæt. Sagen har været rejst over for en række medlemmer af EU-Parlamentet i forbindelse med deres arbejde med forenkling af EU-krav. Her er det fremhævet, at reglerne lægger en uforholdsmæssig byrde på små og mellemstore virksomheder - SMV'ere.









De nye regler om energiledelse, energi- og klimasyn trådte i kraft 1. juli 2024. Den danske bekendtgørelse om ”obligatorisk energiledelse, energi- og klimasyn af visse virksomheder” udspringer af EU's energieffektiviseringsdirektiv.

