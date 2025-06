Fokus på energieffektivitet og brug af færre ressourcer giver resultatet hos fransk lastbilproducent

Onsdag 25. juni 2025 kl: 12:06

Af: Redaktionen

For at reducere CO2-aftrykket fra sine fabrikker har Renault Trucks sat flere tiltag i gag - eksempelvis modernisering af varmesystemer, isolering af bygninger, udvikling af et varmenetværk, der genvinder spildvarme fra industrielle processer, og reduktion af antallet af motortest. Kombineret med målrettede investeringer har det siden 2019 resulteret i en C02-reduktion på 26 procent.

I Lyon forbruger X-Tech Arena-bygningen, der huser 1.300 ingeniører, 25 procent mindre energi end den grænse, der er fastsat i de franske bestemmelser

I Blainville-sur-Orne sparer renoveringen af ​​1.800 kvadratmeter bygninger 265 MWh naturgas om året

I Bourg-en-Bresse fører forbedret bygningsisolering til årlige energibesparelser på 100 MWh





Samarbejde skaber energiske løsninger

Renault Trucks samarbejder med tredjepartsinvestorer for at udvikle faciliteter, der producerer vedvarende energi direkte på deres anlæg:

I Bourg-en-Bresse udstyres 17 hektar parkeringspladser med solcellepaneler med en samlet installeret kapacitet på 22 MW i spidsbelastning, hvilket svarer til det årlige elforbrug for 17.500 mennesker. Faciliteterne vil være færdige i 2026, og 30 procent af den genererede elektricitet vil blive brugt direkte af stedet

I Lyon vil taget på det fremtidige globale distributionscenter for reservedele blive udstyret med solpaneler, der producerer nok elektricitet til at dække sit eget behov og behovene i nabobygninger





Andre løsninger:

I Lyon opvarmer geotermiske systemer 5.000 kvadratmeter kontorlokaler, hvilket sparer 360 MWh energi om året

Et to kilometer langt varmenetværk skal efter planen tages i brug i 2025 på samme sted, hvor 75 procent skal drives af termisk energi, der genvindes fra industrielle processer, mens de resterende 25 procent kommer fra det bymæssige varmenet. Det vil levere varme til 150.000 kvadratmeter bygninger





Halveret vandforbrug:

Siden 2016 har Renault Trucks reduceret sit vandforbrug pr. produceret lastbil med over 60 procent og nået ned på 5,9 kubikmeter i 2024. På Lyon-anlægget bliver vandforbruget løbende overvåget af ​​akustiske sensorer, der hurtigt registrerer lækager, mens køletårne ​​er blevet erstattet med lukkede kredsløbssystemer, hvilket reducerer vandbehovet. I Blainville-sur-Orne renser en fysisk-kemisk behandlingsstation vand, før det udledes





Eliminering af affald som ikke kan genbruges

Renault Trucks sigter mod at sætte et fuldstændigt stop for affald der ikke kan genbruges. Anlæggene i Blainville-sur-Orne og Bourg-en-Bresse er sammen med motorproduktionsenheden og reservedelslageret i Lyon i dag certificeret som "affaldsfrie"

På tværs af alle producentens lokationer sorteres, genbruges eller genanvendes affald:

Metalaffald fra produktionen smeltes om for at skabe nye dele

Emballage og logistikstøtte genbruges gennem interne retursløjfer

Affaldsgenvindingsprojekter udvikles for at optimere alle affaldsstrømme





Biodiversitet og beskyttelse af arter

Renault Trucks har forbudt brugen af ​​plantebeskyttelsesmidler på sine produktionssteder og prioriterer eksempelvis miljøvenlig græsslåning og økologisk græsning for at bevare grønne områder. I Vénissieux og Saint-Priest er der etableret bistader, mens Renault Trucks i anlægget i Bourg-en-Bresse er involveret i et bevaringsprogram for Dévorah-floden, der er hjemsted for en beskyttet guldsmedeart. Et partnerskab med Reyssouze-afvandingsområdet er blevet indgået frem til 2028.









Siden 2023 er der blevet plantet mere end 2.400 træer i Lyon for at reducere varmeøer og øge jordens gennemtrængelighed. Der er også oprettet en eksperimentel zone på 3.000 kvadratmeter for at genoprette jordens frugtbarhed gennem jordbearbejdning. Området er først og fremmest designet til at skabe et køligt mikroklima og understøtte biodiversiteten ved at tiltrække fugle, insekter og små pattedyr.









Renault Trucks planlægger fremadrettet for klimaændringernes indvirkning på de forskellige anlæg og udfører klimarisikovurderinger for 2050 og 2100. Vurderingerne skal pege på sårbarheder over for begivenheder som hedebølger, oversvømmelser, stigende grundvandsniveauer, tørke og stærk vind, så de forskellige enheder kan modstå klimapåvirkninger i fremtiden.





