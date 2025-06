Hybrid ro/ro-færge til Det Irske Hav bliver testet i Kina

Onsdag 25. juni 2025 kl: 12:12

Af: Redaktionen

Testsejladserne er designet til at teste skibet til søs for at sikre, at alle systemer fungerer korrekt og lever op til de aftalte specifikationer. Det gælder blandt andet motorydelse og udholdenhed, brændstofforbrug, navigations- og radioudstyr, nødprocedurer, hastighed, manøvredygtighed og sikkerhed.









Når færgen er i drift, vil »Stena Futura« og søsterskibet »Stena Connecta« øge fragtkapaciteten på Belfast–Heysham-ruten med 40 procent, som svar på stigende efterspørgsel på fragt mellem Nordirland og Storbritannien.









De to hybride fartøjer kommer til at spille en vigtig rolle i Stena Lines arbejde med bæredygtighed. De vil blive udstyret med indbyggede teknologier, der kan benytte både batteridrift og landstrøm, når det er tilgængeligt.









- Det er med stor glæde, at vi kan annoncere, at »Stena Futura« har gennemført testsejladserne med succes. Det irske hav er fortsat et vigtigt marked for Stena Line, og den ekstra fragtkapacitet på ruten Belfast–Heysham vil blive taget godt imod, siger Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør for Stena Line og fortsætter:









- Skibene, der er bygget til metanol og avanceret teknologi, er et vigtigt skridt i vores bæredygtighedsstrategi. Med batteridrift og mulighed for landstrøm bevæger vi os markant tættere på vores mål om 30 procent CO2-reduktion inden 2030 og styrker Stena Lines rolle som frontløber inden for bæredygtig skibsfart.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.