To studenterlastbiler fik forbud mod at køre videre

Torsdag 26. juni 2025 kl: 11:33

Af: Redaktionen

Tirsdag kontrollerede politi fra Tungvognscenter Øst studentervogne på rastepladsen i Tuelsø ved Sorø. En lastbil, som skulle have kørt med studenter torsdag og fredag i København, fik forbud mod at køre videre, da lastbilen bremsede skævt og desuden sad det ene sidespejl så skævt, at chaufføren ikke reelt kunne bruge det til at se bagud, selvom det var forsøgt repareret med snor og gaffatape.









Tungvognscenter Øst oplyser, at den politimand, der kontrollerede lastbilen, sidste år kontrollerede den samme den samme lastbil. Dengang endte det også med, at lastbilen måtte af med nummerpladerne på grund af skævbremsning.









Onsdag var kontrollen rykket til Korsør, hvor fem lastbiler blev kontrolleret - to af køretøjerne var der sager på. I det ene tilfælde kunne lastbilen ikke bremse på den bagerste aksel, og dermed var det slut med at køre længere.









Tungvognscenter Øst oplyser, at kontrollen af studentervogne fortsætter de kommende dage.





