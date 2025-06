Fransk togproducent skal levere flere tog til danske skinner

Fredag 27. juni 2025 kl: 11:37

Af: Redaktionen

De kommende de kommende IC5-tog er lige nu er ved at blive produceret hos Alstom, der er Europas største togproducent. Efter planen vil de begynde at køre med passager i Danmark fra 2027.





- Vi er overbeviste om, at Alstom og IC5-togene vil levere den kvalitet, konsistens og komfort, som vores passagerer forventer, siger DSB's direktør for Strategi & Togmateriel, Jürgen Müller, i forbindelse med aftalen med Alstom om leverancen af yderligere 50 togsæt.





Indkøbet af IC5 er det hidtil største togindkøb i Danmark. Som en del af kontrakten skal Alstom stå for vedligeholdelsen af IC5-togene på to nye værksteder, der opføres i Aarhus og København. Med aftalen om indkøb og vedligehold af yderligere 50 yderligere togsæt bliver kontrakten, der i forvejen udgjorde over 20 milliarder kroner, udvidet yderligere.





De første togsæt kommer til Danmark i løbet af 2025, hvor de skal genne test på danske togskinner. Efter kvalitetstjek og myndighedsgodkendes skal DSB-personale gennemføre træning i togsættene, inden de kan sættes i passagerdrift.

IC5 skal DSB’s aldrende dieseltog, der i takt med elektrificeringen af jernbanenettet i Danmark bliver kørt ud på et sidespor og tages ud af drift frem mod 2030 således, at DSB’s togflåde bliver 100 procent elektrisk.

Det nye IC5-tog er bygget op omkring Alstom's Coradia Stream-tog, der i dag drift i blandt andet Italien og Holland. Der er dermed tale om en afprøvet togplatform, som har kørt på de europæiske jernbaner i flere år. I DSB's IC5-udgave er Coradia Stream tilpasset danske krav og designtraditioner.





Fakta om DSB’s indkøb af togsæt, vogne og lokomotiver:

DSB investerer i en omfattende fornyelse af togflåden. Den skal i løbet af de kommende år transformeres fra at bestå primært af aldrende dieseldrevne togsæt til være opbygget af elektriske og mere klimavenlige togsæt og lokomotiver

Udover miljøgevinster og en bedre passagerkomfort skal færre, ensartede og elektriske togtyper give øget driftsstabilitet og færre driftsomkostninger





Nedenfor er en tidslinje over de vigtigste milepæle i fornyelsen af togflåden:





2018:

DSB bestiller de første 26 EB-lokomotiver hos tyske Siemens med option på yderligere 16





2020:

DSB bestiller 8 EuroCity-vognstammer hos spanske Talgo

De første 3 EB-lokomotiver leveres og sættes i passagerdrift





2021:

DSB bestiller 100 elektriske IC5-togsæt bygget på Alstom's Coradia Stream-tog





2022:

I alt 42 elektriske EB-lokomotiver er godkendt og leveret





2023:

DSB bestiller yderligere 8 EuroCity-vognstammer hos Talgo og udvider ordren med 16 styrevogne

Designet på IC5 låses og produktionen påbegyndes

DSB sender fremtidens fuldautomatiske S-tog i udbud

De første EuroCity-togvogne ankommer til Danmark





2025:

EuroCity sættes i passagerdrift

DSB bestiller yderligere 50 IC5-tog, hvilket bringer den samlede ordre op på 150

Første IC5 testkøres i Danmark





2027:

IC5 er i passagerdrift





