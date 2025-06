Ny busoperatør vil køre 150 nye elbusser ud på gader og veje på Fyn og Langeland

Fredag 27. juni 2025 kl: 10:48

Af: Redaktionen

Når den nye kontrakt træder i kraft, vil alle regionalbusser på Fyn og Langeland, busserne på by- og lokalruterne i Middelfart og Nyborg Kommune samt busserne på de lokale ruter i Svendborg, Kerteminde og Langeland Kommune, blive skiftet ud med nye elbusser. Med el-busserne bliver busdriften på fri for CO2, NOX og partikler.









FynBus oplyser, at alle kommuner på forhånd havde erklæret sig villige til at betale 10 procent ekstra for elbusser, og udbuddet faldt sådan ud, at de lokale ruter i Faaborg-Midtfyn, Assens og Nordfyns Kommune fortsat vil køre på diesel.





Stor gevinst for klima og miljø

- De nye kontrakter er et meget stort skridt for den grønne omstilling af den kollektive trafik på Fyn og Langeland. Vi sparer rigtig meget CO2 samtidig med, at man som passager kan se frem til nye busser på de fynske og langelandske ruter, siger Tim Vermund Andersen (S), formand for FynBus’ bestyrelse, og fortsætter:









- Det flotte resultat har kun kunnet lade sig gøre på grund af et stærkt samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark,





De nye elbusser betyder, at CO2-udledningen fra bustrafikken på Fyn og Langeland reduceres med ca. 8.000 ton om året. Samtidig er de nye elbusser meget mere støjsvage, behageligere at køre i, og de udleder ikke NOX og partikler.





Andelen af buskilometer, der køres med elbusser på Fyn og Langeland, vil med afgørelsen af udbuddet stige fra 14 procent til 75 procent.









Kontrakterne løber i 12 år - måske mere

De samlede kontrakter løber over 12 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis den fulde periode udnyttes. Den lokale kørsel i Faaborg-Midtfyn, Assens og Nordfyns Kommune har dog en kortere kontraktlængde, så det efter fire år vil være muligt at genudbyde disse kommuners buskørsel og skifte dieselbusserne ud med elbusser.





Den samlede værdi af de nye kontrakter er på 4,5 milliarder kroner over kontraktperioden, hvis den fulde periode på 16 år inklusive optioner udnyttes.









- I Region Syddanmark er vi meget tilfredse med det flotte resultat, som både betyder, at samtlige busser på de regionale ruter bliver helt nye elbusser, og at kontrakten ovenikøbet er blevet billigere end i dag, siger Kim Johansen (S), der er næstformand for FynBus’ bestyrelse for Region Syddanmark.









Samlet set skal Nobina stille med over 150 nye elbusser, samt mindst 80 dieselbusser, hvoraf nogle kan være nye og andre kan være brugte. Alle dieselbusser skal overholde Euro 6-normen for dieselmotorer.









Nye busser - samme chauffører Som buspassager kan man se frem til nye busser, der alle vil have lav indstigning og elektriske ramper, så det er nemmere at komme ind med eksempelvis kørestole, barnevogne og rollatorer. Alle busser vil også have infoskærme, så man kan se kommende stoppesteder og skiftemuligheder, samt anden information fra FynBus. Nobina er forpligtet til at ansætte de medarbejdere, der står for buskørslen på de ruter, der er omfattet af udbuddet i dag, så man om passagerer vil møde de samme chauffører, man møder i dag.









Om Nobina:

Nobina er nordens største offentlige transportoperator med 13.000 ansatte i Skandinavien. Nobina Danmark A/S er et datterselskab af svenske Nobina AB og kører i dag flere ruter for Movia i Nordsjælland, samt for Sydtrafik i Kolding.





Om FynBus :

FynBus planlægger bus- og flextrafik for ejerne - Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland. FynBus udbyder kørslen til entreprenører, som indkøber busser og ansætter chauffører.

















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.