Vognmand fra Hammel tog en fire-akslet maskintrailer med på sin skammel
Fredag 15. august 2025 kl: 13:22Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg maskintrailer med udtræk til Vognmand Henrik Andersen i Hammel nordvest for Aarhus. Med fuldt udtræk kan den nye maskintrailer blive 6,1 meter længere
Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer:
Chassis-opbygning:
- Centervange bokschassis af højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- 400 mm høje aftagelige alu-sider på repos
- 6.100 mm udtræk i trin á 500 mm
- Totalt ladlængde på 13.500 mm
- 8 par galvaniserede udtræksprofiler til forbredning af chassiset
- Bunden er udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
- 2x7 stk. 12 tons galvaniserede surringer i kantramme på ladet
- 2x8 stk. kæpstokhuller i kantramme på ladet
- 2x4 stk. 4 tons galvaniserede surring i kantramme på repos'et
- 2x4 stk. kæpstokhuller i kantramme på repos'et
- Værktøjskasse i venstre side foran akslerne
- Kæpstokmagasin i højre side foran akslerne
- Alu-ramper til repos
- To dobbelte hydrauliske sideforskydelige ramper bagerst
- Fire 12 tons aksler med tromlebremser. Første og anden aksel er faste, mens tredje og fjerde aksel er selvstyrende
Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Vognmand Henrik Andersen i Hammel:
Vognmand Henrik Andersen etablerede sin forretning i 2002 og råder i dag over fem lastbiler og adskillige containere, som han og hans medarbejdere betjener vognmandsforretningens kunder i Aarhus, Randers, Silkeborg og store dele af Jylland. Arbejdsopgaverne er blandt andet kranarbejde, transport og montering af glas med eksempelvis glassug, specialtransport- og opgaver, levering af blandt andet sand, stabilgrus, muld og træflis. Derudover udlever vognmandsforretningen affaldscontainere og andre typer containere.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Vognmand fra Hammel tog en fire-akslet maskintrailer med på sin skammel
- Modvind på Middelhavet får rederi til at rebe forventningerne
- Pakkedistributør øger sin kapacitet på Sjælland med 35 procent
- Lastbilproducent gearer op, når det gælder skiftet til el-lastbiler
- 15 procent var elektriske i juli
- Ekspansionsfuger på Storebæltsbroen skal vedligeholdes
- Flytteforretning i Aarhus er kørt i skifteretten
- Transportkoncern på Bornholm fik underskud i 2024
- Varebiler fra lastbilproducent runder 4.000 registrerede enheder
- Dansk megawatt-løsning skal bane vej for grøn tung transport i Europa
- Speditørerne får nye opgaver
- Narkokriminelle har interne meddelere i forsyningskæderne
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!