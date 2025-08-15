Vognmand fra Hammel tog en fire-akslet maskintrailer med på sin skammel

Fredag 15. august 2025 kl: 13:22

Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer:

Chassis-opbygning:

Centervange bokschassis af højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

400 mm høje aftagelige alu-sider på repos

6.100 mm udtræk i trin á 500 mm

Totalt ladlængde på 13.500 mm

8 par galvaniserede udtræksprofiler til forbredning af chassiset

Bunden er udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

2x7 stk. 12 tons galvaniserede surringer i kantramme på ladet

2x8 stk. kæpstokhuller i kantramme på ladet

2x4 stk. 4 tons galvaniserede surring i kantramme på repos'et

2x4 stk. kæpstokhuller i kantramme på repos'et

Værktøjskasse i venstre side foran akslerne

Kæpstokmagasin i højre side foran akslerne

Alu-ramper til repos

To dobbelte hydrauliske sideforskydelige ramper bagerst

Fire 12 tons aksler med tromlebremser. Første og anden aksel er faste, mens tredje og fjerde aksel er selvstyrende









Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Vognmand Henrik Andersen i Hammel:

Vognmand Henrik Andersen etablerede sin forretning i 2002 og råder i dag over fem lastbiler og adskillige containere, som han og hans medarbejdere betjener vognmandsforretningens kunder i Aarhus, Randers, Silkeborg og store dele af Jylland. Arbejdsopgaverne er blandt andet kranarbejde, transport og montering af glas med eksempelvis glassug, specialtransport- og opgaver, levering af blandt andet sand, stabilgrus, muld og træflis. Derudover udlever vognmandsforretningen affaldscontainere og andre typer containere.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.