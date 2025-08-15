Modvind på Middelhavet får rederi til at rebe forventningerne
Fredag 15. august 2025 kl: 13:10Af: Redaktionen
Rederikoncernen DFDS justerer sine forventninger til 2025 ned fra omkring 1 milliard kroner til mellem 800 millioner og 1 milliard kroner. Det er specielt rederiets aktiviteter på Middelhavet, hvor fremgangen har været mindre end forventet
Hos DFDS betegner man 2025 som et transitionsår, hvor resultatudviklingen skal forbedres efter en række begivenheder i 2024, der påvirkede resultaterne i negativ retning.
DFDS opsummerer den aktuelle situration efter første halvår:
- Hovedparten af netværket ligger generelt på linie med forventninger og Logistics Boost-projekters udvikling ligeledes som forventet
- Fremgang for Mediterranean fokusområder mindre end forventet i andet kvartal
- 2025 EBIT-forventning opdateret til 0,8-1,0 milliarder kroner fra omkring 1,0 milliar kroner
- 2025 forventning til justeret frit cash flow er uændret 1,0 milliard kroner
Den primære udfordring for DFDS i forhold til at forbedre resultatudviklingen i 2025 er knyttet til tre specifikke fokusområder:
- Tilpasning af Mediterraneans færgedrift til ændret konkurrencesituation
- Vending af Logistics Türkiye & Europe Souths resultat til breakeven ultimo 2025
- Levering på Logistics' boost-projekter påbegyndt i 2024
DFDS oplyser:
- at den realiserede og forventede udvikling for Logistics’ boost-projekter er på rette vej og følger forventningerne til 2025 opstillet tidligere i år
- at tilpasningen af forretningsenheden Mediterranean gik frem i årets andet kvartal, men mindre end forventet. Fragtmængderne forblev i vid udstrækning intakte, men effekten af prisinitiativer indfriede ikke forventningerne. Rederiet har derfor sat yderligere tiltag iværk for at styrke effektiviteten af yield-genopretningen i resten af året
- at Türkiye & Europe Souths turnaround gik yderligere frem i andet kvartal i år med hensyn til omstruktureringen af netværket, mens mængde- og margin-mål ikke blev nået - delvist på grund af dynamikker i det tyrkiske transportmarked
På baggrund af udfordringerne i to af fokusområderne justerer DFDS' sine forventninger til sit driftsresultat (EBIT9 for 2025 opdateret fra tidligere omkring 1,0 milliard kroner til et interval på 0,8-1,0 milliarder kroner.
DFDS' delårsrapport for andet kvartal i år offentliggøres 20. august.
