Modvind på Middelhavet får rederi til at rebe forventningerne

Fredag 15. august 2025 kl: 13:10

Hos DFDS betegner man 2025 som et transitionsår, hvor resultatudviklingen skal forbedres efter en række begivenheder i 2024, der påvirkede resultaterne i negativ retning.









DFDS opsummerer den aktuelle situration efter første halvår:

Hovedparten af netværket ligger generelt på linie med forventninger og Logistics Boost-projekters udvikling ligeledes som forventet

Fremgang for Mediterranean fokusområder mindre end forventet i andet kvartal

2025 EBIT-forventning opdateret til 0,8-1,0 milliarder kroner fra omkring 1,0 milliar kroner

2025 forventning til justeret frit cash flow er uændret 1,0 milliard kroner





Den primære udfordring for DFDS i forhold til at forbedre resultatudviklingen i 2025 er knyttet til tre specifikke fokusområder:

Tilpasning af Mediterraneans færgedrift til ændret konkurrencesituation

Vending af Logistics Türkiye & Europe Souths resultat til breakeven ultimo 2025

Levering på Logistics' boost-projekter påbegyndt i 2024





DFDS oplyser:

at den realiserede og forventede udvikling for Logistics’ boost-projekter er på rette vej og følger forventningerne til 2025 opstillet tidligere i år

at tilpasningen af forretningsenheden Mediterranean gik frem i årets andet kvartal, men mindre end forventet. Fragtmængderne forblev i vid udstrækning intakte, men effekten af prisinitiativer indfriede ikke forventningerne. Rederiet har derfor sat yderligere tiltag iværk for at styrke effektiviteten af yield-genopretningen i resten af året

at Türkiye & Europe Souths turnaround gik yderligere frem i andet kvartal i år med hensyn til omstruktureringen af netværket, mens mængde- og margin-mål ikke blev nået - delvist på grund af dynamikker i det tyrkiske transportmarked





På baggrund af udfordringerne i to af fokusområderne justerer DFDS' sine forventninger til sit driftsresultat (EBIT9 for 2025 opdateret fra tidligere omkring 1,0 milliard kroner til et interval på 0,8-1,0 milliarder kroner.









DFDS' delårsrapport for andet kvartal i år offentliggøres 20. august.

