Transportkoncern vil skære i sit CO2-udslip ved hjælpe af dækovervågning

Tirsdag 12. august 2025 kl: 11:46

DFDS har med løsningen fra Continental som mål at bidrage til mindre CO2-udledning fra koncernens landevejstransporter.









Den danske koncern har i øjeblikket Europas største flåde af tunge elektriske lastbiler og vil skifte til Conti Eco Gen 5-dæk med optimeret rulningsmodstand og lang levetid, samt det digitale dækhåndteringssystem ContiConnect til kontinuerlig overvågning.









Det digitale dækhåndteringssystem, ContiConnect, betyder, at DFDS løbende har fuld kontrol over dækstatus i sin flåde.









- Takket være dæksensorer og software har vi altid styr på dæktryk, temperatur og kørselsstrækning. Vi undgår punkteringer og kan planlægge dæksift i tide. Effektivt vedligehold hjælper os med at reducere driftsomkostningerne, hvilket gavner både os og vores kunder. Ved at optimere kørslerne kan vi også minimere ladestop undervejs, siger Carl-Johan Ejserholm, der er køretøjsansvarlig hos DFDS.









DFDS udskifter lige i øjeblikket sine diesellastbiler med elektriske køretøjer. Hos den danske koncern ønsker man at fremme overgangen til mere bæredygtig vejtransport og vise, at udledningsfri transport allerede er en mulig løsning i dag.









- Udvidelsen af vores el-flåde hjælper flere virksomheder med at dekarbonisere deres forsyningskæder og understreger vores engagement i at lede denne udvikling, siger Niklas Andersson, der er Executive Vice President og Head of Logistics hos DFDS.









Hos Continental har man i sit strategiprogram "Vision 2030" et mål om at gøre både individuel mobilitet og hele forsyningskæden mere bæredygtig. Den tyske dæk-koncern investerer derfor i energieffektive, ressourcebesparende produktionsprocesser med lave udledninger. Målet er at opnå klimaneutral dækproduktion senest i 2040.









- Bæredygtighed og omkostningseffektivitet vækker stadig større interesse i markedet. Conti Eco-dækkens optimerede rullemodstand og høje kilometertal forbedrer lastbilernes energieffektivitet og reducerer kuldioxidudledningen, fremhæver Magnus Hallborg, der er chef for Fleet Solutions hos Continental i Sverige.









DFDS har en flåde på 15.200 trailere, 3.200 lastbiler og 70 skibe. DFDS har et mål om, at 25 procent af DFDS's køretøjsflåde i 2023 skal bestå af el-køretøjer.





