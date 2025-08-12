Transportkoncern vil skære i sit CO2-udslip ved hjælpe af dækovervågning
Tirsdag 12. august 2025 kl: 11:46Af: Redaktionen
Den danske rederi-koncern, som ud over en flåde af skibe også har en flåde af lastbiler og sættevogne, har valgt at overvæge dæktrykket på sine elektriske lastbiler ved hjælp af dækovervågningssystemet ContiConnect fra dækproducenten Continental. Dækovervågningssystemet sammen med dækket Conti Eco Gen 5 en samlet dækløsning, som Continental og DFDS er blevet enige om
DFDS har med løsningen fra Continental som mål at bidrage til mindre CO2-udledning fra koncernens landevejstransporter.
Den danske koncern har i øjeblikket Europas største flåde af tunge elektriske lastbiler og vil skifte til Conti Eco Gen 5-dæk med optimeret rulningsmodstand og lang levetid, samt det digitale dækhåndteringssystem ContiConnect til kontinuerlig overvågning.
Det digitale dækhåndteringssystem, ContiConnect, betyder, at DFDS løbende har fuld kontrol over dækstatus i sin flåde.
- Takket være dæksensorer og software har vi altid styr på dæktryk, temperatur og kørselsstrækning. Vi undgår punkteringer og kan planlægge dæksift i tide. Effektivt vedligehold hjælper os med at reducere driftsomkostningerne, hvilket gavner både os og vores kunder. Ved at optimere kørslerne kan vi også minimere ladestop undervejs, siger Carl-Johan Ejserholm, der er køretøjsansvarlig hos DFDS.
DFDS udskifter lige i øjeblikket sine diesellastbiler med elektriske køretøjer. Hos den danske koncern ønsker man at fremme overgangen til mere bæredygtig vejtransport og vise, at udledningsfri transport allerede er en mulig løsning i dag.
- Udvidelsen af vores el-flåde hjælper flere virksomheder med at dekarbonisere deres forsyningskæder og understreger vores engagement i at lede denne udvikling, siger Niklas Andersson, der er Executive Vice President og Head of Logistics hos DFDS.
Hos Continental har man i sit strategiprogram "Vision 2030" et mål om at gøre både individuel mobilitet og hele forsyningskæden mere bæredygtig. Den tyske dæk-koncern investerer derfor i energieffektive, ressourcebesparende produktionsprocesser med lave udledninger. Målet er at opnå klimaneutral dækproduktion senest i 2040.
- Bæredygtighed og omkostningseffektivitet vækker stadig større interesse i markedet. Conti Eco-dækkens optimerede rullemodstand og høje kilometertal forbedrer lastbilernes energieffektivitet og reducerer kuldioxidudledningen, fremhæver Magnus Hallborg, der er chef for Fleet Solutions hos Continental i Sverige.
DFDS har en flåde på 15.200 trailere, 3.200 lastbiler og 70 skibe. DFDS har et mål om, at 25 procent af DFDS's køretøjsflåde i 2023 skal bestå af el-køretøjer.
