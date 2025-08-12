Shipping-koncern i Esbjerg skifter direktør

Tirsdag 12. august 2025 kl: 13:12

Af: Redaktionen Anne Skov (tv), formand for Blue Water Fonden, Thomas Bek, administrerende direktør i Blue Water, Jørgen Wisborg, bestyrelsesformand Blue Water.

Siden 2018, hvor Søren Nørgaard Thomsen tiltrådte som administrerende direktør for Blue Water, der har hovedsæde i Esbjerg og beskæftiger omkring 2.700 medarbejdere fordelt på kontorer knap 80 forskellige steder rundt om i verden, har Blue Water-koncernen næsten fordoblet sin omsætningen og øget sin indtjening.









Koncernen har i år taget hul på en ny strategi og ny organisering, som de kommende år skal rykke virksomhede videre fremad og opad i det globale transport og logistikmarked.









- Søren Nørgaard Thomsen har som CEO ydet en stor indsats for at styrke Blue Water, og vi har derfor meget at takke ham for gennem de seneste syv år. Han har gennem sin engagerede og professionelle indstilling medvirket til at udvikle og positionere Blue Water, men vi har i bestyrelsen vurderet, at der er behov for en anden profil til at eksekvere på den nye strategi, siger bestyrelsesformand Jørgen Wisborg.









Bestyrelsen har derfor besluttet at overlade næste etape til en ny topchef, der er fundet internt.





Kender Blue Water gennem 29 år

Den nye topchef hedder Thomas Bek. I de seneste tre år har siddet i Blue Waters øverste ledelse som COO - Chief Operating Officer - for Energy, Ports & Project Divisionen, og fra tirsdag tiltræder som ny administrerede direktør for Blue Water-koncernen.









Thomas Bek startede som speditørelev hos Blue Water-karriere for 29 år siden og har gennem årene arbejdet sig opad i virksomhedens ledelseslag.









- Thomas Bek har stor ledelsesmæssig forståelse for og kendskab til hele Blue Water-forretningen - kommercielt, operationelt og finansielt - og så er han en af de stærkeste ambassadører for Blue Water's unikke værdier og kultur. Vi har vurderet, at det er det helt rigtige tidspunkt at sætte Thomas Bek i spidsen for Blue Water nu, hvor vi skal indfri målene i en ambitiøs 2030-strategi, siger Jørgen Wisborg.









Strategisk har Blue Water fokus på tre områder - medarbejdere, kunder og bundlinje.









På medarbejdersiden ønsker Blue Water at fastholde og styrke positionen som en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed og gode muligheder for udvikling og karriere. Blue Water peger på, at et stærk kundefokus altid har været firmaets kendetegn, og at både eksisterende og nye kunder i de kommende år fortsat kan forvente høj service og kundetilpassede løsninger, der skaber værdi. Endelig ønsker Blue Water at forbedre indtjeningsgraden løbende gennem optimeringer, solidt købmandskab og øgede markedsandele.









- Siden starten for mere end 50 år siden har hold-ånd, samarbejde og viljen til at løse både små-enkle og store-komplekse transportopgaver for kunderne ligget i vores DNA. Det har gjort os til en betydelig samarbejdspartner for vores kunder, og sådan skal det også være i fremtiden. Vi ser frem til samarbejdet med Thomas Bek og den øvrige topledelse om at indfri vores fremtidige mål, siger Jørgen Wisborg.





Den nytiltrådte administrerende direktør ser frem til opgaven.









- Jeg er meget glad og beæret over den tillid bestyrelsen - og ejerskabet - viser mig med denne udnævnelse. Jeg går til opgaven med stolthed og ydmyghed, og jeg vil gøre mit bedste for at sætte mit præg på den fortsatte positive udvikling af Blue Water - naturligvis i tæt samspil med den øvrige ledelse og alle kollegerne, siger Thomas Bek og fortsætter:









- Gennem hele min ansættelse har jeg på tætteste hold oplevet, hvor vigtig de grundlæggende værdier og kulturen er for alle i Blue Water. Jeg ser det derfor for en af mine fornemmeste opgaver at fastholde og udvikle værdierne og kulturen i samspil med bestyrelsen, ejerfamilien og alle vores kolleger.









Thomas Bek kan ved skiftet til administrerende direktør for Blue Water gøre en kort status midtvejs i 2025.









- Blue Water står på et godt fundament. Vi er kommet fornuftigt ind i 2025 i forhold til implementering af ny strategi og organisation, ligesom den ordinære drift kører planmæssigt. Vi befinder os selvfølgelig i omskiftelige tider, hvor markeder og vareflow er påvirkede af uforudsigelige politiske og økonomiske forhold, så vi er som altid klar til at agere og reagere på både den korte og lange bane, lyder det fra Thomas Bek.









Den nu tidligere direktør for Blue Water, Søren Nørgaard Thomsen, siger, at han respekterer bestyrelsens beslutning om at skifte på topchef-posten.









- Posten han man kun har til låns. Det har været en fornøjelse at være en del af Blue Water, og jeg vil gerne takke ledere, medarbejdere og bestyrelse for samarbejdet. Vi har sammen flyttet Blue Water i den rigtige retning de seneste syv år, og Blue Water står stærkere i dag, siger Søren Nørgaard Thomsen, som i en periode vil stå til rådighed for Thomas Bek.









Lidt om Thomas Bek:

Alder: 48 år.

1996: Startede som speditør-elev hos Blue Water Esbjerg

2000: Operational Manager

2003: General Manager, Blue Water Houston

2006: Global Manager Oil & Gas Division

2016: Global Director Oil, Gas & Industrial Projects

2019: Global Director Energy & Projects

2022: COO Energy, Ports & Projects

2025: CEO - administrerende direktør





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.