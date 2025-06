- Øresundsregionens transportrelationer trænger til en overhaling

SVENSK OG DANSK VOGNMANDSORGANISATION KOMMENTERER SVENSK UDSPIL:

Torsdag 5. juni 2025 kl: 11:45

Af: Redaktionen

Hos DTL fremhæver man, at det er den svenske regeringsambition at opnå enighed om behovet for kapacitet og beredskab til transport over Øresund fra 2050, og et fælles syn på retningen for, hvordan transportsystemet i Øresundsregionen skal fungere.









Adm. direktør for DTL- Danske Vognmænd Erik Østergaard og VD for Sveriges Åkeriföretag Oscar Hyleen tager godt imod det svenske initiativ.









- Vi er godt opmærksomme på, at den primære årsag til undersøgelsen er beredskabsmæssige og sikkerhedspolitiske hensyn, men det skader aldrig at få set på, hvordan samspillet i transporten over den vigtigste grænse mellem de to lande kan forbedres. Det trænger til en overhaling, udtaler de to direktører.









Infrastruktur- og boligminister Andreas Carlson (Kristdemokraterna) har i forbindelse med initiativet udtalt, at et udviklet samarbejde mellem Danmark og Sverige på transportsiden styrker både Sveriges samlede konkurrenceevne og robusthed. Han fremhæver videre, at en bred enighed mellem Sverige og Danmark er central for den fortsatte planlægning af transportinfrastrukturen i Øresundsregionen.









Samspil om vægt og dimensioner er ikke i mål endnu

Det får de to vognmandsdirektører til at pege på en meget væsentlig faktor i såvel freds- som krisetider.









- Vi har begge gennem det fælles nordiske samarbejde i Nordic Logistics Association (NLA) arbejdet intenst for at bevare mulighederne for at køre med ekstra vægte og dimensioner på tværs af grænserne i de nordiske lande. Men på visse punkter, når vi taler de lange vogntog og specialtransporterne, er vi ikke nået i mål endnu, når det gælder samspillet mellem Sverige og Danmark. Vi vil derfor sammen bidrage til, at de problemstillinger bliver inddraget i de kommende undersøgelser, siger Erik Østergaard og Oscar Hyleen samstemmende.









De fremhæver også vigtigheden af at vurdere behovet for en fast HH-forbindelse i den nordlige del af Øresundsregionen for blandt andet at lette trafikken mellem Helsingborg og Malmö.









Den svenske undersøger vil også fremlægge eventuelle forslag til forberedende aktiviteter, der skal gå forud for den strategiske undersøgelse. Opgaven vil blive udført i dialog med de relevante statslige myndigheder, regioner og kommuner i både Danmark og Sverige.









Efterforskerens forslag skal give både Danmarks og Sveriges regeringer grundlag for at tage stilling til et eventuelt fortsat samarbejde om kapacitet til transport over Øresund.









Undersøgeren vil rapportere sine konklusioner senest fredag 28. november 2025.









