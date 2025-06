Politiets tungvognscenter tjekkede tunge køretøjer på Bornholm

Torsdag 5. juni 2025 kl: 12:40

Af: Redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at betjentene fra Tungvognscenter Øst i alt har skrevet 20 rapporter på de kontrollerede køretøjer og sagerne fordelte sig inden for følgende områder:

Manglende registreringsattest

Overtrædelse af køre- og hviletid

Mobiltelefon benyttet under kørslen

Overtrædelse af godsloven

Manglende efterlevelse af uddannelseskrav til fører

Forkert belæsning og surring af godset

Problemer med takograf

Sikkerhedskritiske fejl og mangler i form af nedslidte dæk

Kørsel uden førerkort





Desuden standsede politiet en varebil, hvor det viste sig, at føreren var påvirket af euforiserende stoffer.









- Mængden af sager svarede nogenlunde til, hvad vi forventede. Det viser meget godt, at der er grund til at vi udfører de her kontroller af de største køretøjer, som bevæger sig rundt i trafikken. Derfor vil vi helt sikkert komme igen og gentage kontrollen, siger politikommissær Michael Sander.





