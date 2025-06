Reginaltog åbner for gratis cykelmedtagning i hele landet

Onsdag 4. juni 2025 kl: 16:08

Af: Redaktionen

- Vi har fået gode og værdifulde erfaringer det seneste års tid, hvor vi har testet gratis cykler i regionaltog på Sjælland. Vi vil gerne give alle vores kunder muligheden, og derfor udvider vi forsøget til Fyn og Jylland. Vores håb er, at det vil få flere til at se toget som et enkelt, nemt og bæredygtigt valg, når man skal rejse, og få dem til at vælge toget, siger DSB’s informationschef, Tony Bispeskov.









Hos Cyklistforbundet håber man på, at det udvidede forsøg vil bidrage til at flere kombinerer cykler og kollektiv transport.









- Det er en virkelig god nyhed for os i Cyklistforbundet. Den gode kombinationsrejse, hvor du nemt og billigt tager cyklen med toget, får både flere til at cykle, og flere til at rejse med tog i stedet for at tage bilen. Så vi ser med stor tilfredshed på, at DSB indfører, at også fynboer og jyder kan tage cyklen med gratis. Det bliver Danmarks mange cyklister glade for, siger direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Øhrberg Krag.









DSB har gjort plads til flere cykler

DSB har ombygget dobbeltdækker-vognene, der kører i regionaltrafikken på Sjælland, så de kan medtage op til 18 cykler, hvor der tidligere var plads til 4. Er der undtagelsesvis ikke plads til en cykel, kan togføreren henvise til at tage næste tog. I sidste ende er det togføreren, der beslutter, hvornår der ikke kan være flere cykler ombord. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at placere cykler og bagage i gangene, der fungerer som flugtveje.









- Vi kommer til at holde nøje øje med kapaciteten. Vi vil gerne have, at flere tager cyklen med, men der skal også være plads til alle, og derfor er det stadig uden for myldretiden at forsøget gælder og kun i regionaltogene, siger Tony Bispeskov.









Forsøget med gratis cykelmedtagning i DSB's regionaltog er forlænget frem til foreløbig 31. august i år og gælder nu i hele landet.









Her kan man tage cyklen med gratis:

Man kan fremover tage cyklen med gratis på regionaltog mellem Fredericia-Odense og Fredericia-Aarhus

Det er allerede muligt at medtage cykler på strækningen Helsingør-København-Næstved, København- Nykøbing F og Nordvestbanen mellem Kalundborg, Holbæk og København

Hvis man vil tage cyklen med i regionaltoget i myldretiden, skal man som tidligere købe en cykelpladsbillet til 20 kroner. Myldretiden er i tidsrummet klokken 6-9 og klokken 15-18 på hverdage. Det samme gælder, hvis man rejser med InterCity eller InterCityLyn mellem landsdelene

Man kan købe en cykelpladsbillet i DSB's app, i billetautomaterne og i 7-Eleven på stationerne





