CO2-udledningen fra vejtransporten falder

Onsdag 4. juni 2025 kl: 11:22

Af: Redaktionen

Faldet begyndte tilbage i 2010’erne, hvor man begyndte at blande biobrændstoffer i den traditionelle benzin og dieselolie. Men det største fald skyldes ifølge Drivkraft Danmarks statistik elektrificeringen af transporten - i første omgang skiftet til elektriske personbiler.









- Det er fantastisk at se, at kurven nu endegyldigt er knækket. Branchen arbejder benhårdt for den grønne omstilling af transporten, og her viser det hårde arbejde nu virkelig resultater. Vores medlemmer investerer fortsat milliarder i elektrificering, og derfor ved vi med sikkerhed, at CO2-udledningen fra transporten vil fortsætte nedad, siger direktør i drivkraft Danmark, Jacob Stahl Otte.









Flere lademuligheder gør el-drift enklere

Drivkraft Danmarks medlemmer har udbygget et landsdækkende net af lynladestationer med over 2.000 ladepladser, der gør det nemt at lade.









I den tunge transport er antallet af offentlige ladestationer fra Drivkraft Danmarks medlemmer steget fra én i 2023 til 18 i foråret 2025. Her peger organisationen på, at der endnu flere CO2-reduktioner at hente.









- Vi skal have endnu flere lastbiler til at køre på el, men mange vognmænd er stadig usikre - og med god grund - da det er en stor investering. Derfor lancerede Drivkraft Danmark for nyligt viden-portalen eltiltrucks.dk, som giver gode råd og viden til de mange vognmænd, der overvejer, om deres næste investering skal være en el-lastbil, siger Jacob Stahl Otte.









Drivkraft Danmarks medlemmer har som mål at etablere 100 åbne ladestationer til den tunge transport i 2030.

Samlet er CO2-udledningen fra transporten faldet med mere end 3 millioner ton, siden den toppede i 2007.









her: Interesserede kan hente Branchestatistik 2025 fra Drivkraft Danmark









Lidt om Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark er arbejdsgiver- og brancheorganisation for brændstofleverandører og ladeoperatører i Danmark

Blandt medlemmerne er landets to raffinaderier og energiselskaber, der repræsenterer over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet





