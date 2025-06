Svensk afgiftsændring påvirkede salget af dieselolie og Danmarks CO2-regnskab

Onsdag 4. juni 2025 kl: 16:00

Af: Redaktionen Drivkraft Danmark, der er er arbejdsgiver- og brancheorganisation for brændstofleverandører og ladeoperatører i Danmark, peger på, at afgiftsændringen og de deraf følgende lavere priser på dieselolie i Sverige fik iInternationale og danske vognmænd med kørsel i Sverige til at flytte deres tankning af diesel fra Danmark til Sverige.Isoleret set flyttede de også 500.000 tons CO2 fra Danmarks CO2-regnskab til Sveriges.Drivkraft Danmark understreger i den sammenhæng, at den samlede klimaeffekt er nul.