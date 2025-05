Pilot-virksomhed navigerede gennem 2024 med rekordmange lodsninger

Onsdag 30. april 2025 kl: 11:36

Af: Redaktionen

Nettoomsætning endte på 567 millioner kroner fordelt med 65 procent på transit, 30 procent på havne og 5 procent på servicesegmentet. DanPilot betegner årets resultat på 2,5 millioner kroner som tilfredsstillende. Resultatet, der er lavere end de seneste år, men afspejler de tidligere udmeldte forventninger, var påvirket af de højere personaleomkostninger og fortsatte investeringer i teknologi og grønne tiltag.









- Vi er tilfredse med resultatet i lyset af årets vilkår og de prioriteringer, vi har foretaget. DanPilot skal levere både driftssikkerhed og innovation. Det betyder, at vi fortsætter med at tiltrække kompetente medarbejdere og udvikle vores teknologier, siger DanPilot's administrerende direktør Erik Merkes Nielsen.





DanPilot forventer, at aktivitetsniveauet i år vil være på højde med 2024, og at resultatet vil lande mellem 1 og 4 millioner kroner. Året kan dog blive præget af de geopolitiske spændinger og den dynamiske samfundsøkonomi, som kan påvirke både skibstrafikken og lodsopgaverne.









Den generelle kundetilfredshed steg fra 4,87 til 4,91 på en 5-skala på trods af udfordrende markedsvilkår.









- De geopolitiske spændinger skaber stadig dønninger på markedet. Efterspørgslen svinger hastigt, hvilket fordrer stor fleksibilitet og effektivitet i vores daglige operationer. Derfor er vi naturligvis meget glade for, at vi har givet kundetilfredsheden et nøk opad fra et i forvejen meget højt niveau, siger Erik Merkes Nielsen.









2024 bød også på en stabil drift, hvor den såkaldte forsyningspligt lå meget tæt på 100 procent.









- Det er i høj grad vores medarbejderes fleksibilitet og solide faglighed, der bidrager til den tårnhøje forsyningssikkerhed. Samtidig høster vi nu også frugterne af flere års målrettet indsats for at rekruttere og uddanne flere lodser. Det er afgørende for at sikre kunderne lods til tiden, siger Erik Merkes Nielsen.





Antallet af fuldtidsansatte er steget fra 364 i 2023 til 387 i 2024, hvor langt hovedparten af de nyansatte er lodser.





Robust beredskab i fokus

I efteråret 2024 skiftede fra ejerskabet af DanPilot fra Erhvervsministeriet til det nyoprettede Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Et skifte, der ifølge Erik Merkes Nielsen, er naturligt set i lyset af den ændrede geopolitiske sikkerhedssituation.





- DanPilot er en del af den kritiske infrastruktur og en væsentlig aktør i det maritime beredskab, så derfor er det meget naturligt, at vi nu er organiseret under det nye beredskabsministerium. Vi ser frem til at fortsætte samme gode og konstruktive samarbejde under den nye organisering, som vi havde med Erhvervsministeriet, påpeger Erik Merkes Nielsen.





Skifter om til mere el

I løbet af 2024 er flere lodsstationer blevet udstyret med batterilagring og solceller, og flåden af køretøjer bliver løbende elektrificeret. Herudover har virksomheden fortsat sit fokus på at udvikle fremtidens lodsprodukter gennem fortsatte investeringer i droneassisteret lodsning og fjernlodsning.





- Derfor følger vi udviklingen tæt og justerer løbende vores forretning og prioriteringer, så vi fortsat kan levere kvalitet og service på et højt niveau og til konkurrencedygtige priser, siger Erik Merkes Nielsen.





Udvalgte tal fra DanPilots årsrapport 2024:

Nettoomsætningen endte på 567,2 millioner kroner - en en stigning på 4 procent sammenlignet med 2023

Omsætningen fordelte sig med 65 procent i transitsegmentet, 30 procent i havnesegmentet og 5 procent i servicesegmentet​

Omkostninger uden afskrivninger og finansiering (EBITDA) lå på 553 millioner kroner mod 538,8 millioner kroner i 2023. Det svarede til en stigning på 2,6 procent

Egenkapitalen voksede til 157,4 millioner kroner, hvilket er en stigning på 1 procent i forhold til 2023

Soliditetsgraden endte på 53,3 procent mod 51,4 procent i 2023

Årets blev på 2,5 millioner kroner





her: Interesserede kan læse DanPilot's årsrapport for 2024









Om DanPilot

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed, som tilbyder lodsning i Danmark og i de grønlandske farvande

DanPilot har 16 lodsstationer og i alt 430 fuld- og deltidsansatte

Hovedkontoret ligger i Svendborg





