Bommen kan gå ned for udenlandske lastbiler med ubetalte vejafgiftsbøder

Onsdag 2. juli 2025 kl: 10:07

Af: Redaktionen

Kontrollen vil i praksis fungere ved, at:

Sund & Bælt's kameraer aflæser automatisk lastbilernes nummerplader. Dummer der en lastbil op, hvor der er en dom for ubetalt vejafgiftsbøde, vil bommen ved betalingsanlægget automatisk blive nede

Herefter vil vognmanden blive bedt om at betale den udestående bøde. Betales bøden ikke, vil chaufføren blive sendt tilbage

Sund & Bælt forventer, at kontrollen af ubetalte vejafgiftsbøder kan ske uden at påvirke den øvrige trafik på Storebæltsbroen





Lastbiler på 12 tons eller derover har siden 1. januar i år skullet betale en kilometer baseret og CO2-afhængig vejafgift for at køre på store dele af det danske vejnet, og Sund & Bælt står for opkrævning og kontrol af vejafgiften.









Langt de fleste - både danske og udenlandske - vognmænd betaler ifølge Sund & Bælt deres vejafgift korrekt. Tallene viser, at over 99,5 procent af de registrerede passager sker efter reglerne. Ifølge Sund & Bælt betaler under én procent af de udenlandske registrerede passager ikke en pålagt bøde inden fristen.









For at sikre, at udenlandske vognmænd betaler for at køre i Danmark - og eventuelle bøder for ikke at have betalt - vedtog et flertal i Folketinget en lovændring, der trådte i kraft 1. juli. Den giver Sund & Bælt beføjelser til at nægte udenlandske lastbiler passage over Storebæltsbroen, hvis de har fået en dom for ikke at betale deres vejafgiftsbøde.









Betalingsanlægget ved Halsskov vil fungere som et kontrolpunkt, hvor udenlandske lastbiler med dom for ubetalt vejafgiftsbøde, vil blive nægtet passage, indtil bøden er betalt.









Lidt om vejafgifterne:

Sund & Bælt er ved lov tildelt opgaven med at indarbejde og drive vejafgiftsordningen, hvor lastbiler med en totalvægt på 12 ton og derover skal betale en kilometerbaseret og CO2-afhængig vejafgift

Afgiften opkræves primært via kommercielle udbydere af satellitboks og app'er

Kontrollen med afgiften udføres med faste kontrolpunkter samt mobile kontrolenheder, der skal sikre et ensartet kontroltryk over hele landet





her: Interesserede kan læse mere på vejafgifter.dk - klik

