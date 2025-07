Vognmand i Horsens er blevet en del af en stor kran-koncern

Af: Redaktionen - Jeg havde ikke planer om at sælge virksomheden, som har været i familiens eje gennem fem generationer. Men en interessant henvendelse fra BMS ændrede mine planer, siger Søren Tinggård, der ind til månedsskiftet var ejer af Arthur Andersen Kran & Transport.Henvendelsen var åbnede blandt andet for en interessant fremtid for Søren Tinggård som fortsættende direktør i Arthur Andersen Kran og Transport.- Jeg er overbevist om, at dette opkøb vil bringe nye muligheder for Arthur Andersen Kran & Transport, vores medarbejdere og kunder, og jeg ser frem til at fortsætte i det nye set up, siger hanBMS A/S opkøb af Arthur Andersen Kran & Transport i Horsens markerer en milepæl for begge virksomheder og vil styrke virksomhedernes position på markedet - især omkring Østjylland. Her vil alle BMS og Arthur Andersens nuværende adresser være at finde også i fremtiden.- Vi har længe fulgt Arthur Andersen og er imponeret over deres vækst de seneste år. De er dygtige indenfor deres segment, og så deler vi mange af de samme værdier. Vi ser frem til at få skabt et endnu tættere samarbejde med Arthur Andersen samt udnytte de synergier, der er mellem os, siger Kim Knudsen, der er direktør i BMS A/S.Med opkøbet vil BMS A/S både styrke sin kapacitet og ekspertise inden for lastbilkran- og transportsektoren - og sikre en fortsat høj kvalitet, leveringssikkerhed og service overfor begge virksomheders kunder.