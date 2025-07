Tung transport mellem Danmark og Sverige skal være lidt lettere - at gennemføre

Onsdag 2. juli 2025 kl: 09:21

Af: Redaktionen

- Når der er forskellige regler for længde og størrelse på lastbiler på hver side af Øresund er det unødvendigt besværligt at fragte gods over Øresund, siger transportminister Thomas Danielsen (V) og fortsætter:









- Derfor er vi enige om på tværs af sundet at ensrette reglerne for dobbelttrailervogntog, så der er færre grænsehindringer for transportbranchen. På den måde kan mere gods fragtes længere på en enkelt lastbil, og det er samtidig godt for klimaet.









Transportministeren har et tæt samarbejde med sin svenske kollega om at reducere grænsehindringerne for dobbelttrailervogntog - vogntog med en længde på over 25,25 meter. Ministrene nedsatte sidste år en dansk-svensk arbejdsgruppe, som skulle afdække hindringer og finde mulige løsninger. Resultatet af arbejdsgruppens undersøgelser er blevet sammenfattet i en rapport, hvor arbejdsgruppen blandt andet anbefaler:

I Danmark skal den tilladte maksimumlængde for A-double-kombinationen øges til fra 32 meter til 32,5 meter

I Danmark skal AB-double-kombinationen tillades med drejbare aksler

Regler for skilte på lastbiler skal harmoniseres, og Danmark og Sverige vil gensidigt anerkende skiltene i de to lande

Dobbelttrailervejnettet skal udvides i begge lande









Ministrene arbejder videre på hver side af Øresund med at implementere de forskellige forslag fra rapporten.









Interesserede kan læse den omtalte rapport - Danish-Swedish Technical

her: Analysis on long and heavy road transport - (engelsk)









