Tirsdag blev det gratis at køre med bybusserne i Fredericia

Onsdag 2. juli 2025 kl: 09:08

Af: Redaktionen

I forbindelse med præsentationen af tiltaget om gratis transport med de gule bybusser i Fredericia, lyder det fra Fredericia Kommune:





Sådan genkender du bybusserne:

De er gule

De har rutenummer og destinationen i forruden

Det skal du gøre som passager:

Stig på bussen, smil til chaufføren og find en plads

Politikerne i Fredericia Kommune har besluttet at fastholde det eksisterende rutenet i midt et år efter, at det er blevet gratis at køre med bybusserne - blandt andet af hensyn til evalueringen af tiltaget, men også af hensyn til prioritering af medarbejderressourcerne.









Politikerne i Fredericia Kommune forventer, at flere vil vælge at køre med byens busser, når det er blevet gratis.





