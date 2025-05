Energi-organisation får ladeoperatør i bestyrelsen

Mandag 19. maj 2025 kl: 12:11

Morten Hersoug, der er administrerende direktør i E.ON Drive Infrastructure Denmark, er blevet medlem af bestyrelsen for Drivkraft Danmark.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen E.ON er en af Danmarks største operatører af offentlige ladestationer og har været medlem af Drivkraft Danmark siden 2024. Med bestyrelsesudvidelsen styrker Drivkraft Danmark sit fokus på at accelerere elektrificeringen af vejtransporten.- Elektrificeringen handler ikke kun om ny teknologi og investeringer, men i høj grad om samarbejde og initiativer på tværs af branchen. Derfor ser jeg frem til at bidrage i bestyrelsesarbejdet i Drivkraft Danmark, hvor vi sammen skal arbejde for bedre rammer for udrulningen af ladeinfrastruktur og for at styrke konkurrencen på lademarkedet, siger Morten Hersoug.Udover at være blandt de første udbydere af ladeinfrastruktur til tung transport har E.ON også markeret sig med flere initiativer i Danmark og Europa - eksempelvis med etableringen af Danmarks første såkaldte Omtankestation i Horsens.- Vi er meget glade for at kunne byde Morten velkommen. Hans erfaring og indsigt i ladeinfrastruktur - både til person- og tung transport - styrker os som organisation og branche. Det er vigtigt, at bestyrelsen afspejler markedets udvikling. Med Morten får vi et endnu stærkere fokus på ladeområdet og viderefører samtidig det brede samarbejde, som er Drivkraft Danmarks fundament og styrke, siger Jacob Stahl-Otte, der er administrerende direktør i Drivkraft Danmark.Brancheorganisationen har i det seneste år fået flere nye lademedlemmer, hvilket også har spillet ind med hensyn til at udvide bestyrelsen.