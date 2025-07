Transportvirksomhed syd for Aarhus har fået depotopladning

Fredag 4. juli 2025 kl: 12:45

De første erfaringer med el



Lidt om ladeløsningen:

Ladeløsningen er bygget af OK-selskabet GodEnergi A/S og leverer en samlet ladeeffekt på 150 kW med mulighed for at udvide kapaciteten efter behov

Laderen er en station charger fra finske Kempower, som kunne tilsluttes Sparta Logistics' eksisterende elforsyning

For at undgå samlet overbelastning er der indsat en smartmåler, som regulerer belastningen i forhold til resten af bygningens forbrug

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sparta Logistics modtog fornyligt to af landets første batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600 lastbiler. I den forbindelse indgik virksomheden en aftale med OK om etablering og drift af ladeinfrastruktur ved depotet i Hørning.I første omgang er der etableret én 150 kW-ladestander med to ladeudtag, som er forberedt til skalering i tilfælde af en eventuel udvidelse af flåden.- I OK er vi glade for, at Sparta Logistics nu også vælger os som ladepartner. Det betyder, at vi kan udvide vores mangeårige samarbejde - fra brændstof til el. Vi sætter stor pris på tilliden og ser frem til at understøtte deres rejse mod en mere elektrificeret flåde, siger Anders Skandbo Espersen, der er OK’s salgschef for e-mobilitet til tung transport.Med etableringen af den nye ladeløsning kan Sparta Logistics høste sine første erfaringer med elektrisk transport.- Det er et bevidst sats fra vores side. Vi vil gerne være med til at drive den grønne omstilling. Hvis vores erfaringer er gode, og el-lastbilerne fungerer optimalt i praksis, er det helt klart planen at elektrificere en større del af vores flåde, siger Nikolaj Kock, der er direktør og partner i Sparta Logistics A/S.Den ene lastbil skal køre en fast daglig rute mellem Hørning og Fredericia, mens den anden skal bruges til distribution i Østjylland med udgangspunkt fra terminalen i Hørning.- Vi kommer til at lade om natten, så lastbilerne har fuldt batteri fra morgenen af. Vi forventer umiddelbart ikke at skulle lade i løbet af dagen, men skulle behovet opstå, har vi mulighed for at lade hos OK på farten i Danmark. Det giver os lidt ekstra fleksibilitet og tryghed i hverdagen, siger Nikolaj Kock.