BESKÆFTIGELSE:

Fredag 20. juni 2025 kl: 12:03

Udviklingen dækker over, at antallet af sæsonkorrigerede dagpengeledige er faldet med 200 fuldtidspersoner fra april til maj 2025, mens antallet af kontanthjælpsledige er faldet med 100 fuldtidspersoner. Ændringen fra april til maj 2025 i den sæsonkorrigerede ledighed er 500 fuldtidspersoner lavere end den estimerede ændring i ledighedsindikatoren for maj 2025, der blev offentliggjort onsdag 4. juni.









Revision af den registerbaserede ledighed

I forbindelse med, at de sæsonkorrigerede ledighedstal er blevet opdateret med nye tal, er det totale antal sæsonkorrigerede fuldtidspersoner for april 2025 nedjusteret med 200 fuldtidspersoner, således at udviklingen i ledigheden for april 2025 er nedjustere med 100 fuldtidspersoner. Antallet af dagpengeledige er nedjusteret med 100 fuldtidspersoner mens antallet af kontanthjælpsmodtagere ligeledes er nedjusteret med 100 fuldtidspersoner. Justeringen af tallene kan skyldes, at det faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) antal ledige er opdateret, men også en tilpasning af selve sæsonkorrektionen.





Om STAR's sæsonkorrigerede opgørelse af ledigheden:

Den sæsonkorrigerede opgørelse af ledigheden er baseret på den faktiske ledighed. Inden tallene korrigeres for sæson, bliver de to seneste måneders faktiske ledighedstal opreguleret i forhold til de forventede efterregistreringer.





De sæsonkorrigerede tal tager højde for mulige sæsonudsving. Det kan eksempelvis være forskelle i antallet af dage/arbejdsdage på tværs af måneder, sæsonmønstre i forhold til afholdelse af ferie eller sygdomsperioder og lignende. Sæsonkorrektion gør det muligt at følge udviklingen i ledigheden måned for måned.