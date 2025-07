Transportministeren ophæver 25 timers-reglen for parkering på statslige rastepladser

Tirsdag 8. juli 2025 kl: 09:07

Af: Redaktionen - Vi kan konstatere, at parkeringsreglerne har vist sig at skabe ulige konkurrenceforhold for danske vognmænd, fordi alt for få af de udenlandske chauffører ender med at betale deres parkeringsafgift, siger Thomas Danielsen.Vognmandsorganisationen DTL har gennem flere år peget på misforholdet mellem antallet af udstede p-afgifter og antallet af betalte p-afgidtet.Transportministeren siger videre, at reglen er administrativt tung at håndhæve.- Derfor ophæver vi nu den tidsbegrænsede parkering på rastepladserne. Det betyder dog ikke, at chaufførerne nu frit kan langtidsparkere og overnatte i køretøjet på rastepladserne, da EU’s køre- og hviletidsregler forbyder, at chauffører afholder deres regulære ugentlige hvil på mindst 45 timer i køretøjet, siger Thomas Danielsen.







Færdselsstyrelsen modtager bevilling til varetagelse af kontrollen af rastepladserne frem til årsskiftet, og det vil derfor være Færdselsstyrelsen, der udfører kontroller på rastepladserne frem til torsdag 1. januar 2026.





Færdselsstyrelsen overtog kontrolopgaven af parkering fra politiet i 2019. Efter nytår er det politiets opgave at håndhæve de generelle parkeringsregler på motorvejsrastepladserne.



