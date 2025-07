Næste uge gennemfører Motorstyrelsen en større kontrol på Fyn

Tirsdag 8. juli 2025 kl: 10:18

Om Motorstyrelsen:

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018 som en af syv styrelser

Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag

Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger cirka 500 medarbejdere på landsplan



Af: Redaktionen Motorstyrelsen oplyser ikke på forhånd, hvor og hvornår kontrollerne på Fyn præcis kommer til at foregå. Der bliver dog tale om flere steder på øen fordelt over flere dage.- Vi har i mange år haft rigtig meget kontrol i Skagensområdet i uge 29, og det har historisk også resulteret i mange sager. Men i år kommer vi til at lægge det største kontroltryk et andet sted i sommerlandet end i Skagen, og det bliver så på Fyn den her gang, siger underdirektør i Motorstyrelsen, Claus Holm.Hvorvidt Motorstyrelsen også kommer forbi Skagen i uge 29, ønsker Motorstyrelsen ikke at oplyse på forhånd.Motorstyrelsen laver jævnligt større kontroller rundt om i landet, og de resulterer ofte i sager, hvor den korrekte afgift ikke er betalt. Det skyldes som regel, at køretøjet anvendes i strid med de regler, der gælder for brugen af køretøjet.- Vi skal sikre, at køretøjer er registreret korrekt, så afgiftsberegningen sker på et ensartet grundlag for danskerne, siger Claus Holm.Motorstyrelsen ser ofte de samme typer overtrædelser, når der føres kontrol. Det drejer sig blandt andet om biler på udenlandske plader, taxier, mandskabsvogne og gulpladebiler, der anvendes til private formål i strid med gældende regler for brugen. Ligesom det også kan være leasingaftaler, der ikke lever op til reglerne.- Vi opfordrer altid til, at man sætter sig ind i reglerne, så man ikke risikerer at overtræde lovgivningen og dermed at blive opkrævet større beløb i afgifter og bøder, siger Claus Holm.Man kan søge relevante informationer på www.motorst.dk, ligesom det også er muligt at søge vejledning hos Motorstyrelsens medarbejdere.