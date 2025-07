Landbrugsvirksomhed kan transportere afgrøder i ny fire-akslet tip-trailer

Onsdag 9. juli 2025 kl: 12:23

Af: Redaktionen

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkeventil. Første aksel er med lift, mens fjerde aksel både er med lift og er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Tophængsler er flyttet ca. 300 mm frem for at opnå 15 procent ekstra åbning ved aflæsning

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og med 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 kunststof i 1.250 mm højde

Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof - de sidste 3.000 mm i HD1000 styrkeklasse

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Lufttilsluttning bagerst på chassiset i venstre side inklusiv luftslange og luftpistol

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Tuesbøl Kartofler A/S driver ca. 800 hektar jord, hvoraf 300 hektar er med stivelseskartofler og egen opformering. Derudover er der majs og maltbyg i sædskiftet. Tuesbøl Kartofler A/S har indgået et samarbejde med Kongeaa Agro, så der i fællesskab bliver lagt og optaget 500 hektar med kartofler.





