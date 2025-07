Trafikselskab har gjort status over sikkerheden hos operatør

Mandag 21. juli 2025 kl: 16:00

Af: Redaktionen

Sidst i april kom det frem, at Umove's busser med base i Glostrup på en række punkter ikke levede op til de krav, som fremgår af både lovgivning og kontrakter. Det betød, at Movia siden begyndelsen af maj har haft fokus på, hvordan Umove ville rette op på sikkerheden - særligt med fokus på vedligeholdelse af busser, overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelser og interne processer.





Den seneste opfølgning viser, at Umove lever op til de krav, der stilles i både lovgivning og kontrakter.





Det betyder, at de ugentlige statusmøder mellem Movia og Umove på øverste ledelsesniveau ophørte med udgangen af juni.









Movia oplyser, at der fortsat vil være øget opmærksomhed på enkelte områder, herunder brug af takograf, der sikrer dokumentation for overholdelse af køre-hviletidsbestemmelserne på buslinje 600S og 91N. Movia har aftalt med Umove, at de foretager stikprøvekontrol af takografdata på busserne i august 2025, og at dokumentationen fremlægges for Movia umiddelbart efter.









