Godstransporten holdt serviceerhvervene oppe

TAL FRA DANMARKS STATISTIK:

Mandag 21. juli 2025 kl: 11:12

Af: Redaktionen (Grafik/kilde: Danmarks Statistik/www.statistikbanken.dk/SPOP2K)

Ifølge Danmarks Statistik var det især virksomheder inden for godstransport, der trak op. Branchegruppen information og kommunikation oplevede en vækst på 3,4 procent, mens branchegruppen ejendomshandel og udlejning med et fald på 20,5 procent trak ned i den samlede produktion. Faldet kom dog efter et meget højt niveau i fjerde kvartal 2024, og tallene for denne branche svinger ofte en del fra kvartal til kvartal.









Serviceerhvervenes produktion og omsætning har stor betydning for Danmarks økonomi. Serviceerhvervene udgør omkring en tredjedel af den samlede produktion i Danmark.









Transport vejer tungt i den danske serviceproduktion

Produktionen inden for transport steg 26,3 procent fra første kvartal 2024 til 1. kvartal 2025, hvor branchens produktionsindeks var 144. Dermed var produktionen i branchen 1,44 gange større end gennemsnittet for kvartalerne i 2021, som Danmarks Statistik har sat som basisår. Branchens vægt i det samlede produktionsindeks er 36, hvilket betyder, at branchen transport i basisåret 2021 målt på værditilvækst udgjorde 36 procent af serviceerhvervene i alt. Det samlede produktionsindeks for serviceerhvervene beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte branchers produktionsindeks, og man kan derfor regne ud, at transport i 1. kvartal 2025 stod for ca. 42 procent af det samlede produktionsindeks for serviceerhverv, hvilket er den største andel, siden indekset blev dannet i 2021.









Fald i omsætningen i 1. kvartal 2025

Mens produktionsindekset for serviceerhverv steg 2,4 procent i 1. kvartal 2025, faldt omsætningsindekset 0,5 procent Produktionen i de enkelte servicebrancher beregnes ved at dividere omsætningen med et tilhørende prisindeks. Når omsætningen falder, mens produktionen stiger, betyder det, at der samlet set har været faldende producentpriser i serviceerhvervene i perioden.













