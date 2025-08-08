Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
BRÆNDSTOFPRISER:

Fredag 8. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau

Tirsdag 12. august 2025 kl: 11:18
Af: Redaktionen

For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK

Tankstationer (pris pr. liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Blyfri 95 (E10)



14,79 kr.

Oktan 100 (E5)



16,76 kr.

Diesel



13,89 kr.

Fyringsolie Basis



16,27 kr.





Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Truckdiesel

7.053,00 kr.

11.272,00 kr.

14.090,00 kr.

HVO Biodiesel

13.177,00 kr.

15.637,00 kr.

19.546,25 kr.

Transport Biogas

11.433,80 kr.

15.960,00 kr.

19.950,00 kr.

AdBlue

7.062,00 kr.

7.062,00 kr.

8.827,50 kr.





Afgifter pr. 1000 l/kg

Energi/stat

CO2

NOx afgift

Landbrugsdiesel Plus Farvet

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Transportdiesel

2.101,00 kr.

2.107,00 kr.

11,00 kr.

HVO Biodiesel

2.460,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

GTL Off Road Diesel

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

GTL Transportdiesel

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Fyringsolie Plus Farvet

1.241,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Blyfri 95 (E10)

3.457,00 kr.

1.842,00 kr.

10,00 kr.

Oktan 100 (E5)

3.520,00 kr.

1.945,00 kr.

10,00 kr.




Klik venligst