Fragtmand har fået ny gardintrailer

Tirsdag 12. august 2025 kl: 13:54

Om den nye tre-akslede Kel-Bewrg gardintrailer:

Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

3 x 9 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredje aksel er med liftfunktion

Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning

Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening

Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

2 stk. optrin ved lygtekasser i højre og venstre side

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

2 x 13 stk. surringsringe i kantskinner

Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Om Hyldahl Fragt ApS:

Hyldahl Fragt ApS er en famillievirksomhed, der blev etableret af Villy Hyldahl i 1965. I 2008 overtog Mikael Hyldahl virksomheden, som i 2010 flyttede fra Vejle til Taulov. Hyldahl Fragt ApS har 10 medarbejdere og er en del af Danske Fragtmænds netværk. Virksomheden tilbyder også vognmandskørsel, transport af særligt skrøbeligt gods, hele og halve læs, daglig distribution og store leverancer og specialtransporter.

