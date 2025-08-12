Fragtmand har fået ny gardintrailer
Tirsdag 12. august 2025 kl: 13:54Af: Redaktionen
Hyldahl Fragt ApS, der har hjemsted i Taulov mellem Fredericia og Kolding, har taget en ny tre-akslet Kel-Berg gardintrailer i brug. Den nye trailer er eksempelvis forsynet med optrin bagerst i begge sider og med en trådløst betjent lift
Om den nye tre-akslede Kel-Bewrg gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- 3 x 9 tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredje aksel er med liftfunktion
Gardin-opbygning:
- Fast tag med presenning
- Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
- Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- 2 stk. optrin ved lygtekasser i højre og venstre side
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- 2 x 13 stk. surringsringe i kantskinner
Traileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Om Hyldahl Fragt ApS:
Hyldahl Fragt ApS er en famillievirksomhed, der blev etableret af Villy Hyldahl i 1965. I 2008 overtog Mikael Hyldahl virksomheden, som i 2010 flyttede fra Vejle til Taulov. Hyldahl Fragt ApS har 10 medarbejdere og er en del af Danske Fragtmænds netværk. Virksomheden tilbyder også vognmandskørsel, transport af særligt skrøbeligt gods, hele og halve læs, daglig distribution og store leverancer og specialtransporter.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Fragtmand har fået ny gardintrailer
- Shipping-koncern i Esbjerg skifter direktør
- Transportkoncern vil skære i sit CO2-udslip ved hjælpe af dækovervågning
- Fredag 8. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Italiensk producent af erhvervskøretøjer kan få indiske ejere
- Bilforhandler skifter ejer
- Maskinstation har fået påhængsvogn med automatisk rullepresenning
- Tyveri af frossent kød gav flere års fængsel og udvisning for bestandigt
- Chaufførlærling bliver hædret på Fyn
- Tysk lastbil- og busproducent sælger sit danske selskab
- Ramper ved tilslutningsanlæg ved Taulov åbner fredag
- Maskintrailer kan blive 6,1 meter længere
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!