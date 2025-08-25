Vognmand i Herfølge har fået ny fire-akslet tip-trailer med automatisk rullepresenning

Mandag 25. august 2025 kl: 13:45

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på indersiden og 2,8 mm gods på ydersiden. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde

Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet. Bunden er beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrkeklasse

Kost- og skovlebeslag i venstre side





Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Vognmand Lars E. Nielsen, der kommer fra en vognmandsfamilie, valgte i 2003 at starte som selvstændig. Vognmandsfirmaet beskæftiger sig først og fremmest med entreprenørkørsel med transport af sten, grus, jord og asfalt til byggeanlæg på Sjælland.

