Vognmand i Herfølge har fået ny fire-akslet tip-trailer med automatisk rullepresenning
Mandag 25. august 2025 kl: 13:45Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg jordtiptrailer til vognmandsfirmaet Lars E. Nielsen ApS, der har hjemsted i Herfølge på det sydøstlige Sjælland. Den nye tip-trailer er leveret med en automatisk Fliptop Slider rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på indersiden og 2,8 mm gods på ydersiden. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde
- Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet. Bunden er beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrkeklasse
- Kost- og skovlebeslag i venstre side
Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Vognmand Lars E. Nielsen, der kommer fra en vognmandsfamilie, valgte i 2003 at starte som selvstændig. Vognmandsfirmaet beskæftiger sig først og fremmest med entreprenørkørsel med transport af sten, grus, jord og asfalt til byggeanlæg på Sjælland.
