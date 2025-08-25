Busser må have film eller tape på ruderne i større omfang

Mandag 25. august 2025 kl: 13:12

Nødudgangsvinduer må nu forsynes med tape eller film på hele fladen, bortset fra et areal på 0,5 x 0,7 meter og 0,4 kvadratmeter. Det oplyser Færdselsstyrelsen med henvisning til en ændring i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse.

Dermed er begrænsningen om, at maksimalt 25 procent af et nødudgangsvindues flade må dækkes af film eller tape, ophævet.









Ændringen træder i kraft i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse bilag 1, pkt. 9.07.004 (4).









Interesserede kan læse mere på Retsinformation - klik her:









