Busser må have film eller tape på ruderne i større omfang

Mandag 25. august 2025 kl: 13:12
Af: Redaktionen

Det er nu er muligt at sætte film eller tape på ruder i busser i et større omfang end hidtil. Det oplyser Færdselsstyrelsen med henvisning til en ændring i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse


Nødudgangsvinduer må nu forsynes med tape eller film på hele fladen, bortset fra et areal på 0,5 x 0,7 meter og 0,4 kvadratmeter. Det oplyser Færdselsstyrelsen med henvisning til en ændring i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse. 
Dermed er begrænsningen om, at maksimalt 25 procent af et nødudgangsvindues flade må dækkes af film eller tape, ophævet. 


Ændringen træder i kraft i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse bilag 1, pkt. 9.07.004 (4).


Interesserede kan læse mere på Retsinformation - klik her:





