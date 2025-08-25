Bekendtgørelse vil åbne for højere og tungere køretøjer

Mandag 25. august 2025 kl: 11:55

I bekendtgørelsesudkastet er der ændret på maksimalt tilladt højde for busser, lastbiler, traktorer og motorredskaber samt påhængskøretøjer, så de fremover må være til 4,20 meter høje. Samtidig vil den maksimale vægt for vogntog med syv eller flere aksler blive hævet fra 56 tons til 58 tons.









Desuden vil det med ændringerne til bekendtgørelsen være muligt at køre med en særligt bred sneplov på indtil 4,90 meter på motorveje, og politiet og forsvaret vil kunne køre med redningsbåde, der er 3,30 meter bredde.









Endvidere foretages der ændringer i reglerne om fravigelse af største akseltryk og totalvægt, så det tydeligt fremgår, at en tilladelse til fravigelse skal medbringes ved kørsel, og at der kan tilknyttes vilkår til tilladelsen.





Høringsfristen er sat til 19. september 2025, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft torsdag 1. januar 2026.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.