Bekendtgørelse vil åbne for højere og tungere køretøjer
Mandag 25. august 2025 kl: 11:55Af: Redaktionen
Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelsen om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk for at imødekomme effektiviseringstiltagene af vejgodstransporten, der vil give vognmænd mulighed for at optimere både kørsel og last. I den forbindelse har Færdselsstyrelsen sendt et udkast ti den ændrede bekendtgørelse i høring
I bekendtgørelsesudkastet er der ændret på maksimalt tilladt højde for busser, lastbiler, traktorer og motorredskaber samt påhængskøretøjer, så de fremover må være til 4,20 meter høje. Samtidig vil den maksimale vægt for vogntog med syv eller flere aksler blive hævet fra 56 tons til 58 tons.
Desuden vil det med ændringerne til bekendtgørelsen være muligt at køre med en særligt bred sneplov på indtil 4,90 meter på motorveje, og politiet og forsvaret vil kunne køre med redningsbåde, der er 3,30 meter bredde.
Endvidere foretages der ændringer i reglerne om fravigelse af største akseltryk og totalvægt, så det tydeligt fremgår, at en tilladelse til fravigelse skal medbringes ved kørsel, og at der kan tilknyttes vilkår til tilladelsen.
Høringsfristen er sat til 19. september 2025, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft torsdag 1. januar 2026.
