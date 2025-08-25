Containerterminal i København har løftet flere containerenheder
Mandag 25. august 2025 kl: 12:04Af: Redaktionen
Kraner og mandskab i Copenhagen Malmö Port's containerterminal i København har i løbet af de første fem måneder af 2025 håndteret, hvad der svarer til godt 49.100 teu (Twenty-foot Equivalent Units)
Det svarer til en stigning på 12.100 teu - eller 32,7 procent - sammenlignet med samme periode året før.
- En vækst på over 30 procent er et tydeligt signal om, at vores kunder sætter pris på pålideligheden og bæredygtigheden i vores drift. Vi er stolte af at støtte regionens logistikbehov og ser frem til at fortsætte denne positive udvikling, siger Povl Dolleris Røjkjær Ungar, der er Chief Commercial Officer hos Copenhagen Malmö Port, CMP.
For at imødekomme efterspørgslen og forbedre serviceydelserne forbereder CMP sig på at åbne en ny containerterminal senere på året. Åbningen vil kunne styrke CMP's evne til at imødekomme det skiftende logistikbehov i Øresundsregionen.
