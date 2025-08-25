Bus på bestilling kører ud i Vendsyssel og Himmerland
Mandag 25. august 2025 kl: 13:35Af: Redaktionen
Nordjyllands Trafikselskab er begyndt at teste en ny type buskørsel ved Nibe i det vestlige Himmerland og Løkken-Vrå i det nordvestlige Vendsyssel. Det drejer som om busser, der kører på bestilling uden fast køreplan
Busserne, der kører uden fast rute eller køreplan i de to omårdet, kan bestilles via en app, som kan hentes her:
Via linket kan man også få flere oplysninger og se, hvordan bus på bestilling fungerer.
