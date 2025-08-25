Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Bus på bestilling kører ud i Vendsyssel og Himmerland

Mandag 25. august 2025 kl: 13:35
Af: Redaktionen

Nordjyllands Trafikselskab er begyndt at teste en ny type buskørsel ved Nibe i det vestlige Himmerland og Løkken-Vrå i det nordvestlige Vendsyssel. Det drejer som om busser, der kører på bestilling uden fast køreplan

Busserne, der kører uden fast rute eller køreplan i de to omårdet, kan bestilles via en app, som kan hentes her:


Via linket kan man også få flere oplysninger og se, hvordan bus på bestilling fungerer. 




© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

