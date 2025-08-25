Udenlandsk forhandler af hollandske lastbiler er solgt til dansk koncern
Mandag 25. august 2025 kl: 11:44Af: Jesper Christensen
HEJ Group A/S, der via datterselskabet HE Jørgen forhandler MAN-lastbiler og gennem andre datterselskaber forhandler lastbiler fra DAF, Ford og Iveco, har indgået en aftale med hollandske ESA B.V. om at overtage ESA B.V.'s danske forhandlerselskab, ESA Trucks Danmark A/S i Kolding. HEJ Group A/S forhandler og servicerer i dag DAF-lastbiler i Østdanmark gennem selskaberne Nyscan Trucks A/S og Johnny's Service Center ApS i Greve, der blev opkøbt som autoriseret DAF-servicepartner tidligere i år
Med overtagelsen af ESA Trucks Danmark A/S vil HEJ Group kunne styrke sit landsdækkende salgsnetværk og udvide sine aktiviteter på transportområdet og skabe en samlet platform for salg og service af DAF-lastbiler.
Hos ESA B.V. ser man overdragelsen af ESA Trucks Danmark A/S til HEJ Group A/S som en del af en strategisk proces, som ESA B.V. sat i gang for flere ảr siden som svar pa ændrede markedsvilkår med efterspørgsel efter øget volumen, et bredere produkt- og serviceudbud samt behovet for landsdækkende service til kunderne. Som følge udviklingen internt hos ESA B.V. blev strategien for nyligt justeret med fokus på at finde en partnerskab eller at overdrage det danske selskab til en ligesindet virksomhed. Det blev så HEJ Group A/S, som ifølge ESA B.V. deler samme værdier og visioner.
HEJ Group vil videreføre den nuværende organisation i ESA Trucks Danmark A/S uændret med det eksisterende team, kundetilgang og den operationelle struktur. Integration sker gnidningsfrit og med fuldt fokus pả kontinuitet og kvalitet.
- Opkobet af ESA Trucks Danmark A/S markerer en vigtig milepæl for HEJ Group. Med Nyscan Trucks A/S som DAF-forhandler og servicepartner og Johnny's Service Center ApS som DAF-servicepartner pá Sjælland giver det os mulighed for at tilbyde en reelt landsdækkende service for DAF-kunder i Danmark, siger Allan Thalmar Andersen og fortsætter:
- Samtidig styrker vi vores satsning pả vækst i udlejningsmarkedet under HEJ Rental, sả vores kunder får adgang til et bredere udvalg af fleksible og kvalitetsprægede løsninger.
Overtagelsen skal godkendes af konkurrencemyndighederne, før den kan føres ud i livet.
Konkurrencemyndighedernes afgørelse ventes senere på året.
Lidt om HEJ Group A/S:
- HEJ Group A/S er en dansk familieejet koncern, som siden 1958 har beskæftiget sig med salg og service af primært lastbiler, varevogne og tilhørende materiel
- Koncernen omfatter i dag blandt andet driftsselskaberne HE Jørgensen A/S, Nyscan Trucks A/S, Nyscan A/S, Johnny's Service Center ApS, FTD A/S samt en halvpart i REA Erhvervsbiler A/S.
- HEJ Group A/S beskæftiger samlet omkring 260 medarbejdere
