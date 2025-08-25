Politihund snusede sig frem til dieseltyv

Mandag 25. august 2025 kl: 10:48

Da politiet ankom til stedet, stod der ganske rigtigt 10 dunke, hvoraf de ni var fyldt med dieselolie. Politiet kunne umiddelbart ikke se spor efter tyven, men politihunden Odin snusede sig frem til et spor, der førte over Motorvej E20 - Vestmotorvejen - til Elmevænget. 75 meter inde i et tæt buskads fandt Odin en 38-årig mand fra lokalområdet, der forgæves forsøgte at skjule sig.









Manden blev anholdt klokken 4.50 og sigtet for tyveri. Den 38-årige blev afhørt på politistationen i Slagelse og løsladt igen klokken 6.03.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.