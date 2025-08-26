Chauffører får nye lademuligheder i Padborg

Tirsdag 26. august 2025 kl: 10:43

Den nye ladestationer, der ligger tæt på motorvej E45 og den dansk-tyske grænse, er det sjette Uno-X Truck-anlæg med lynladning til tung transport. Uno-X tilbyder i forvejen lynladning til i Nyborg, Horsens, Vejen, Nørresundby og Kolding.









Ifølge markedsdirektør Michael B. Hansen er udbygningen et direkte svar på den stigende efterspørgsel fra vognmænd og kunder, der er i gang med at tage el-lastbiler i brug.









- Elektrificeringen af den tunge transport bevæger sig nu for alvor, og det mærker vi hos vores kunder. Flere operatører er i gang eller på vej, og det er helt afgørende, at ladeinfrastrukturen følger med. Vi har et klart mål om at være der, hvor behovet er størst - og Padborg er et naturligt led i den indsats, siger Michael B. Hansen.









Uno-X Truck, der senest har åbnet en lynladestation i Kolding, og i denne uge åbner for lynladning i Padborg, vil senere åbne en for lynladning i Køge.









Uno-X agter at skabe et landsdækkende net af lynladestationer og dermed skabe bedre forudsætninger for, at man kan drive vognmandsforretning med elektriske lastbiler, som man hidtil har gjort med dieseldrevne lastbiler.









- Vi er i tæt dialog med vognmænd og transportvirksomheder, og vi oplever stor interesse - ikke kun for lynladning, men også for depot- og hjemmeløsninger. Vores ambition er at understøtte elektrificeringen med løsninger, der faktisk virker i hverdagen. Det er den feedback, vi bygger videre på, hver gang vi åbner en ny station, siger Michael B. Hansen.

