TOGULYKKE MELLEM TINGLEV OG KLIPLEV 15. AUGUST:
Syd- of Sønderjyllands Politi oplyser mandag, at de to personer, som kom svært til skade ved togulykken i Bjerndrup mellem Tinglev og Kliplev fredag 15. august, er begge i bedring
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Midlertidig skiltning skal advare ved jernbaneoverkørsler
- Rederier vil dele kapacitet
- Traktor kom i vejen for tog i jernbaneoverskæring nordvest for Varde
- Togulykke mellem Tinglev og Kliplev 15. august:
- Vejdirektoratet inviterer til informationsmøde om tunnelbyggeri i Aarhus
- Nyregistrerede varebiler kørte frem hen over sommeren
- Kvinde fik et ildebefindende og stødte sammen med modkørende lastbilchauffør
- Dansk rederikoncern køber to færger og udvider kapaciteten til Afrika
- Vognmandsfirma i Vemmelev er kørt til Skifteretten i Horsens
- Chauffører får nye lademuligheder i Padborg
- Vognmand i Herfølge har fået ny fire-akslet tip-trailer med automatisk rullepresenning
- Containerterminal i København har løftet flere containerenheder
Skriv din kommentar:
Togulykke mellem Tinglev og Kliplev 15. august:
Tirsdag 26. august 2025 kl: 12:58Af: Redaktionen
Syd- of Sønderjyllands Politi oplyser mandag, at de to personer, som kom svært til skade ved togulykken i Bjerndrup mellem Tinglev og Kliplev fredag 15. august, er begge i bedring
Ifølge politiet er lægernes vurdering, at deres tilstand ikke længere er kritisk.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Midlertidig skiltning skal advare ved jernbaneoverkørsler
- Rederier vil dele kapacitet
- Traktor kom i vejen for tog i jernbaneoverskæring nordvest for Varde
- Togulykke mellem Tinglev og Kliplev 15. august:
- Vejdirektoratet inviterer til informationsmøde om tunnelbyggeri i Aarhus
- Nyregistrerede varebiler kørte frem hen over sommeren
- Kvinde fik et ildebefindende og stødte sammen med modkørende lastbilchauffør
- Dansk rederikoncern køber to færger og udvider kapaciteten til Afrika
- Vognmandsfirma i Vemmelev er kørt til Skifteretten i Horsens
- Chauffører får nye lademuligheder i Padborg
- Vognmand i Herfølge har fået ny fire-akslet tip-trailer med automatisk rullepresenning
- Containerterminal i København har løftet flere containerenheder
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!