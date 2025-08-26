Nyregistrerede varebiler kørte frem hen over sommeren

Tirsdag 26. august 2025 kl: 11:51

Mobility Denmark fremhæver, at faldet skal ses på baggrund af de meget høje registreringstal, der var i 2024.









Samtidig peger interesseorganisationen på, at stadig flere af de nyregistrerede varebiler er eldrevne. I juli blev der indregistreret 457 nye el-varebiler, hvilket var en stigning på 219,6 procent i forhold til juli året før.









Dermed udgjorde el-varebilerne 28,3 procent af de samlede nyregistreringer. I den tilsvaende periode sidste år var andelen 11 procent sidste år.









- Efter sidste års høje aktivitet er årets niveau ikke overraskende. De sidste to måneder har budt på fremgang og har i nogen grad udjævnet forskellen i antallet af nyregistreringer. Samtidig er vi selvfølgelig glade for, at elektrificeringen sætter et stadigt større præg på varebilssalget. Der er dog fortsat rum for forbedring. Køretøjer, der ikke udleder CO2 under kørsel, bidrager til, at vi i Danmark når vores klimamål, og derfor er det vigtigt, at denne udvikling fremmes og understøttes, siger Jonathan Schacht Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Denmark.





