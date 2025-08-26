Rederier vil dele kapacitet

Tirsdag 26. august 2025 kl: 13:30

DFDS og TT-LInes har indgået space charter-aftalen med det mål at effektivisere og udvide færgenetværket på Østersøen.









Aftalen er planlagt til at træde i kraft for fragt 1. oktober på alle tre ruter. For passagerer træder aftalen i kraft på Karlshamn-Klaipeda 1. oktober og 1. november på de to andre ruter.









DFDS forklarer, at space charter-aftalen gør det muligt for kunder at benytte den næste ledige sejlads på Karlshamn-Klaipeda uanset rederi, mens alle kommercielle aktiviteter og relationer med kunder forbliver under hver operatørs kontrol.









Den nye space charter-aftale vil øge frekvensen for kunder på Karlshamn-Klaipeda og udvider DFDS' netværk. Aftalen vil også bidrage til at sænke emissioner, da den gør det muligt for hver operatør at reducere antallet af sejladser på Karlshamn-Klaipeda samtidig med, at det samlede udbud af sejladser for kunder øges.









DFDS driver to kombinerede fragt- og passagerfærger på Karlshamn-Klaipeda og fire andre færger på Østersøruter, der forbinder Tyskland og Sverige, Sverige og Estland samt Danmark og Litauen.

