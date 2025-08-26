Dansk rederikoncern køber to færger og udvider kapaciteten til Afrika

Tirsdag 26. august 2025 kl: 11:36

Foruden den kombinerede fragt- og passagerfærge »Volcan de Tamasite«, der er bygget i 2004 og hurtigfærgen »HSC Villa de Agaete«, der er bygget i 1999, inkluderer købet overtagelse af eksisterende tilladelser til rutedrift og omkring 200 medarbejdere. DFDS oplyser, at købsprisen for aktiverne er 240 millioner kroner, og at handlen er betinget af myndighedsgodkendelser.









- Færgemarkededets vækst på Gibraltarstrædet har overgået vores forventninger siden, vi kom ind på markedet i 2024. De to færger, vi køber, sejler allerede på de samme ruter som os, og vi forventer at levere en gnidningsfri overgang og service-forbedringer til både passagerer og fragtkunder fra dag ét, siger Mathieu Girardin, der er Head of Ferry Division hos DFDS.









DFDS driver i dag to færgeruter over Gibraltarstrædet - Algeciras-Tanger Med og Algeciras-Ceuta. Rederiet Naviera Armas' to færger er indsat på de samme ruter, og købet udvider og forbedrer kundetilbuddet til både fragtkunder og passagerer. Udvidelsen opskalerer desuden driften på et voksende marked.









Ud over de to færger, der købes, øger DFDS sin kapacitetsandel for en ro/ro-færge, der deles mellem operatørerne på Algeciras-Tanger Med-ruten.









DFDS oplyser videre, at kapacitetsudvidelsen med de to købte færger forventes at tilføre en omsætning på omkring 500 millioner kroner i 2026. Den danske rederi-koncern forventer, at transaktionen bliver afsluttet i første kvartal 2026. Den vil derfor ikke at påvirke 2025-regnskabet.









DFDS anfører også, at købet forventes at bidrage positivt til indtjeningen i 2026.

