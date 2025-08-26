Vejdirektoratet inviterer til informationsmøde om tunnelbyggeri i Aarhus

Tirsdag 26. august 2025 kl: 12:22

I juni vedtog Folketinget den anlægslov, der er fundamenet for, at arbejdet med at grave Marselistunnelen ned i jorden, kan gå i gang. Derfor afholder Vejdirektoratet et informationsmøde, hvor projektet og tidsplanen bliver præsenteret af folk fra Vejdirektoratet, som også vil fortælle om de aktiviteter, der bliver sat i gang den kommende tid og hvordan det vil påvirke naboer, trafikanter, erhverv og borgere generelt.









Mødet og spørgetid live-streames, så borgere har mulighed for at følge mødet online.









- Det kommende byggeri af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus vil uden tvivl påvirke mange mennesker, og ikke kun de umiddelbare naboer langs Marselis Boulevard. Det er en vigtig indfaldsvej til og fra Aarhus, og derfor vil informationsmødet blive live streamet så folk, der bor længere væk ikke behøver møde fysisk op til mødet, siger Michael Schmidt Vosgerau, der er senior projektleder i Vejdirektoratet og ansvarlig for tunnelbyggeriet.









Inden selve gennemgangen af projektet vil der være åbent hus, hvor det er muligt at kigge på kort, få uddybet forskellige emner eller få en generel snak om projektet med nogle af Vejdirektoratets folk.









- Vi i Vejdirektoratet ser frem til mødet, og håber, at mange borgere vælger at møde op, så vi får et indtryk af, hvad der fylder hos dem, og hvad deres bekymringer er i forhold til det kommende byggeprojekt, siger Michael Schmidt Vosgerau.





Tid og sted:





Tid: Onsdag 10. september klokken 18-21

Sted: VIA University College, Ceresbyen 24, Indgang B i Aarhus









Program:





18:00: Åbent hus Atrium B – snak med Vejdirektoratets medarbejdere, kig på kort og se en animationsfilm af byggemetoden.





18:45: Vi går fra Atrium B til auditoriet





19:00: Vejdirektoratet fortæller om og giver en status for projektet





20:00: Pause med kaffe og kage





20:20: Spørgsmål fra tilhørere





21:00: Tak for i aften





På mødet vil Vejdirektoratet fortælle om byggeriet og processen fra nu og til Marselistunnelen står færdig i 2035.





Deltagere vil blandt andet få svar på:

Hvad er en cut and cover tunnel, og hvordan bygger man sådan en?

Hvad sker der frem til byggeriet går i gang i 2028?

Hvordan bliver støj og gener for naboerne under byggeriet?

Hvordan vil trafikken blive under anlægsperioden?

Hvor kan man finde information?





her: Vejdirektoratet opfordrer deltagere til at tilmelde sig mødet såvel det fysiske møde som live-streamingen. Tilmelding kan ske via Vejdirektoratets web-side - klik





På Vejdirektoratets web-siden kan man finde flere informationer om projektet.









